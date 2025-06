Spotify festeggia i 10 anni di Discover Weekly: una rivoluzione nella scoperta musicale

Spotify celebra oggi un traguardo significativo con il decimo anniversario di Discover Weekly. Dal suo lancio nel 2015, questa playlist personalizzata ha trasformato il modo in cui milioni di persone scoprono nuova musica ogni settimana. Discover Weekly non ha mai smesso di essere un potente mezzo di scoperta musicale: sono stati oltre 100 miliardi i brani ascoltati attraverso la playlist, che ogni settimana genera 56 milioni di nuove scoperte di artisti in tutto il mondo.

In Italia, Discover Weekly si è affermata come uno strumento utile per l’ascolto di nuovi artisti: quasi 900 mila nuove scoperte musicali vengono effettuate settimanalmente grazie a questa playlist. In particolare, l’impatto degli artisti emergenti è straordinario, rappresentando ora il 77% di tutti gli ascolti di Discover Weekly.

Per festeggiare questo importante anniversario, Spotify ha introdotto un rinnovamento del design della playlist, riflettendo la sua natura dinamica e in continua evoluzione. Gli utenti Premium potranno ora godere di nuovi controlli di ascolto sull’app mobile, migliorando ulteriormente la loro esperienza di scoperta musicale. “Che sia indie, pop, o un mix di generi, sarà più semplice che mai trovare nuovi brani o artisti di cui appassionarsi,” conclude il comunicato.

Spotify continua a essere un pioniere nel panorama dello streaming audio, offrendo un vasto catalogo di oltre 100 milioni di brani, quasi 7 milioni di podcast e 350.000 audiolibri. Con oltre 678 milioni di utenti in più di 180 mercati, il servizio si conferma come il più popolare al mondo, guidando l’innovazione nel settore della musica e dell’audio.