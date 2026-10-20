Spotify lancia Partner Program e Memberships in Italia: rivoluzione per i video podcast

Spotify porta in Italia il Partner Program e le Memberships, segnando una svolta significativa per il mondo dei video podcast e dei creator. Gli utenti Premium potranno finalmente godere di un'esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie sui video podcast idonei mentre i creator avranno a disposizione nuovi strumenti strutturati per monetizzare i loro contenuti.



I dati parlano chiaro: in Italia le ore di visione dei video podcast sono aumentate del 97% in un anno, con un incremento superiore al 40% degli utenti mensili rispetto al 2025. Il nostro Paese si posiziona al sesto posto a livello mondiale per penetrazione dei video podcast sul totale, a conferma della popolarità crescente del formato.



Il Spotify Partner Program introduce un modello innovativo di monetizzazione: i creator idonei accederanno a ricavi diretti legati alle visualizzazioni degli abbonati Premium, oltre alla tradizionale retribuzione tramite annunci pubblicitari dinamici sulla versione gratuita e su altre piattaforme. Gli ascoltatori Premium potranno vedere i video podcast senza annunci dinamici, mentre i non abbonati continueranno a visualizzare pubblicità tradizionali. I creator ricevono il 50% dei ricavi riconosciuti per ogni annuncio e hanno il pieno controllo su quando inserire le interruzioni, oltre a mantenere il 100% dei ricavi generati da sponsorizzazioni integrate.



Le Memberships, disponibili da oggi in 34 paesi, rappresentano un ulteriore passo avanti: i creator possono offrire contenuti ed esperienze esclusive ai propri fan, tra cui episodi audio e video inediti, accesso anticipato e materiale bonus. Le Memberships permettono di costruire una fonte di ricavi ricorrenti, con i creator che trattengono il 90% delle entrate generate dagli abbonati. Gli strumenti avanzati di analisi e pubblicità targettizzate facilitano il coinvolgimento e la fidelizzazione delle community.



Il boom dei video podcast in Italia si riflette nell'offerta: oltre il 60% dei Top 100 podcast italiani produce episodi in video e la quota di show in lingua italiana che pubblicano in formato video è salita del 65% rispetto all'anno precedente.



I dati 2026 confermano che il podcasting in Italia è un ecosistema in piena evoluzione. Il nostro obiettivo è accompagnarne la crescita con strumenti che aiutino i creator a valorizzare il proprio lavoro e a costruire relazioni sempre più profonde con i fan. Con lo Spotify Partner Program e Memberships ampliamo le opportunità di monetizzazione e le modalità con cui il pubblico può partecipare alle community che ama. La centralità di questo rapporto si vede anche dal vivo: ieri sera, al Video Podcast Club, abbiamo visto sette show incontrare le proprie community fuori dallo schermo.



L'evento Video Podcast Club, tenutosi al Teatro Elfo Puccini di Milano, è stato un momento emblematico: oltre 2000 fan hanno partecipato a sette spettacoli dal vivo prodotti da creator di successo come Elisa True Crime, Non lo faccio x moda con Giulia Salemi, Supernova con Alessandro Cattelan, Vita Futura con Giorgia Surina, Made it con Inès Makula, Nessuno Escluso di Will Media e Hyper Simposio curato da Silvia Villoresi. Il ricavato dei biglietti è stato interamente devoluto ai creator. Gli episodi degli show saranno disponibili in formato video su Spotify entro fine anno, offrendo a tutti la possibilità di rivivere l'atmosfera unica della serata.



Con oltre 777 milioni di utenti attivi nel mondo e una crescita esplosiva del podcasting italiano, Spotify consolida la sua posizione come piattaforma di riferimento per l'intrattenimento audio e video, aprendo nuove prospettive per creator e ascoltatori.