Star Trek: Strange New Worlds – La Terza Stagione Debutta su Paramount+ il 17 Luglio

Paramount+ ha annunciato che la terza stagione dell’acclamata serie originale Star Trek: Strange New Worlds farà il suo debutto con due episodi giovedì 17 luglio 2025. Gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Paramount+ in Italia e in tutti i mercati in cui il servizio è attivo. Dopo la première, i nuovi episodi usciranno settimanalmente ogni giovedì, fino al finale di stagione previsto per l’11 settembre.

La serie, prodotta da CBS Studios insieme a Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, continua a seguire le avventure dell’equipaggio della U.S.S. Enterprise. La terza stagione vedrà il Capitano Pike e il suo equipaggio affrontare le conseguenze dello scontro con i Gorn, avvenuto alla fine della seconda stagione. Nuovi mondi e civiltà attendono gli esploratori spaziali, insieme a un nuovo antagonista che metterà alla prova il loro coraggio e determinazione.

Il cast principale include Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Le guest star della stagione comprendono Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, con la partecipazione speciale di Paul Wesley. I co-showrunner della serie sono Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, con un team di produttori esecutivi di alto profilo.

Inoltre, Paramount+ ha già confermato il rinnovo per una quarta stagione, attualmente in produzione a Toronto. La piattaforma streaming offre una vasta gamma di contenuti nel franchise di Star Trek, tra cui film e serie diverse come Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh e Star Trek: Starfleet Academy.

Star Trek: Strange New Worlds è parte della vasta offerta di Paramount+, che include un’ampia libreria di serie originali, sport dal vivo, notizie in tempo reale e programmi di successo da marchi rinomati come CBS e MTV. Per ulteriori dettagli su Paramount+, è possibile visitare il loro sito ufficiale.