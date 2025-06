SteelSeries svela le cuffie della serie Arctis Nova 3 Wireless

SteelSeries, leader mondiale nelle periferiche per il gaming, ha recentemente annunciato l’espansione della sua linea pluripremiata Arctis Nova con le nuove cuffie Arctis Nova 3 Wireless abbinate all’innovativa Arctis App. Questo lancio è strategicamente collocato in un periodo di crescita costante del gaming su console, in cui si stima che la popolazione globale dei giocatori abbia raggiunto i 2,9 miliardi nel primo trimestre del 2025, secondo i dati di Newzoo.

Le nuove cuffie Arctis Nova 3 Wireless sono pensate per fornire un’audio di livello superiore ai gamer sulle piattaforme più popolari come Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC. Caratterizzate da driver audio personalizzati e supporto per il suono spaziale a 360°, queste cuffie promettono un’immersione totale nei giochi, pienamente compatibili con le tecnologie Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound.

L’innovativa Arctis App consente ai giocatori di gestire l’audio in tempo reale, con più di 200 preset specifici per i giochi più popolari, tra cui Call of Duty, Fortnite e Grand Theft Auto. I gamer possono modificare le impostazioni audio al volo senza interrompere l’esperienza di gioco, ottenendo un chiaro vantaggio competitivo.

Un altro punto di forza delle nuove cuffie è la tecnologia di connessione wireless avanzata: sono dotate di Quick Switch Wireless, che permette di passare tra il wireless a 2,4 GHz e il Bluetooth 5.3. Questo garantisce una continuità di gioco senza interruzioni e la possibilità di ricevere notifiche di chiamate in arrivo senza perdere mai di vista il gioco.

La funzione di ricarica rapida delle cuffie Arctis Nova 3 è altrettanto impressionante: bastano solo 15 minuti di ricarica per ottenere 9 ore di autonomia, paragonabile a tre volte l’efficienza della ricarica tipica delle cuffie concorrenti. Con una singola carica completa, le cuffie possono durare oltre 30 ore in modalità 2.4G e più di 40 ore con Bluetooth.

Per i gamer attenti al design, le cuffie sono realizzate in materiali leggerissimi e resistenti, con un peso di soli 260 grammi. Sono dotate di bracci regolabili in altezza e cuscinetti auricolari rimovibili in memory foam traspirante per un massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Sono disponibili in una varietà di colori tra cui nero, bianco, azzurro e lavanda.

Al prezzo di 109,99 euro, le cuffie Arctis Nova 3 Wireless rappresentano un investimento competitivo per chi cerca qualità audio, comfort, e innovazione tecnologica nel mondo del gaming.