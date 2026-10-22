tado° introduce nuove funzionalità smart basate su AI per ottimizzare il riscaldamento domestico

tado° ha annunciato una serie di aggiornamenti software innovativi che promettono di rivoluzionare la gestione del riscaldamento domestico in Europa. Le nuove funzionalità saranno disponibili nel prossimo mese e includono il rilevamento delle finestre aperte basato sull'intelligenza artificiale, un indice di rischio muffa per ogni stanza, una schermata iniziale dell'app personalizzabile e l'integrazione delle Live Activities di Apple, portando così la smart home a un nuovo livello di controllo e personalizzazione.

Il rilevamento delle finestre aperte potenziato da AI rappresenta una delle novità di punta: il sistema impara come funziona ogni stanza della casa, acquisendo una comprensione dettagliata delle variazioni ambientali tipiche di camere da letto, cucine o bagni. In questo modo, l'algoritmo diventa più preciso e riesce a distinguere con maggiore affidabilità quando un cambiamento nelle condizioni deriva realmente da una finestra aperta, evitando sprechi di energia e ottimizzando i consumi. Gli utenti potranno anche controllare se il sistema sta ancora apprendendo le caratteristiche della stanza o se la configurazione è già ottimizzata, osservando come l'app si adatta effettivamente alla loro abitazione.

Una novità altrettanto significativa è l'introduzione dell'indice di rischio muffa nella funzione Air Comfort. Questa funzione utilizza il modello di crescita VTT per analizzare l'andamento di temperatura e umidità nel tempo, segnalando quando una stanza presenta condizioni ideali per la formazione di muffa. Ogni ambiente viene valutato su una scala di rischio basso, moderato o alto, permettendo agli utenti di intervenire tempestivamente per prevenire danni e costi futuri. L'app consente di monitorare l'indice di muffa in tutte le stanze dotate di termostato intelligente tado° e, segnalando per tempo le condizioni critiche, aiuta a evitare un problema spesso difficile e costoso da risolvere.

L'esperienza utente dell'app diventa ancora più personalizzabile grazie alla possibilità di riordinare le icone sulla schermata iniziale, nascondere quelle meno utilizzate e ripristinarle in qualsiasi momento. Si tratta di un passo importante per adattare lo strumento digitale alle reali esigenze di ogni famiglia, mettendo in primo piano ambienti e comandi più rilevanti.

L'aggiornamento include anche l'integrazione della funzione Boost con Apple Live Activities. I possessori di dispositivi Apple potranno controllare in tempo reale l'attivazione della funzione di riscaldamento direttamente dalla Dynamic Island o dalla schermata di blocco di iPhone, così come da Apple Watch e Mac grazie alla piena integrazione con l'ecosistema Apple. Sarà inoltre possibile riportare il riscaldamento alla programmazione abituale tramite scorciatoia, senza dover aprire l'app.

Questi aggiornamenti arrivano dopo il recente lancio del nuovo Termostato intelligente X di seconda generazione, caratterizzato da batteria ricaricabile, design sottile, display interattivo e nuova finitura bianca. Il nuovo software conferma l'approccio di tado° verso soluzioni sempre più intelligenti e personalizzate per la gestione energetica, con l'obiettivo di rendere le case confortevoli e ridurre gli sprechi.

La distribuzione degli aggiornamenti avverrà gradualmente: la schermata iniziale personalizzabile è già disponibile per tutti gli utenti tado°, mentre le altre feature arriveranno nel prossimo mese. Il rilevamento delle finestre aperte basato su AI e l'indice rischio muffa saranno accessibili tramite AI Assist, disponibile con abbonamento mensile o annuale, offrendo anche funzionalità come il geofencing automatico e modalità Vacanze.

tado° si conferma così punto di riferimento europeo nella gestione intelligente del clima domestico, offrendo soluzioni semplici da usare, compatibili con diversi dispositivi e pensate per massimizzare comfort, efficienza ed ecosostenibilità.