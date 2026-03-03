Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Published

TCL sceglie il palcoscenico del Mobile World Congress 2026 di Barcellona per riaffermare la propria visione di un’innovazione tecnologica centrata sulle persone. L’azienda presenta un ecosistema completo di dispositivi intelligenti, dove comfort visivo, connettività evoluta e intelligenza artificiale si intrecciano in modo armonioso.

Protagonista assoluta dell’edizione 2026 è l’evoluzione della tecnologia NXTPAPER, ora integrata per la prima volta con pannelli AMOLED. Questa combinazione rappresenta una svolta nell’esperienza di lettura e fruizione dei contenuti: grazie alla Circular Polarized Light con un livello di polarizzazione circolare fino al 90%, la luce riprodotta risulta più naturale, riducendo la componente blu potenzialmente dannosa fino al 2,9%. Inoltre, luminosità e temperatura colore si adattano dinamicamente ai ritmi circadiani dell’utente, migliorando il benessere visivo nel lungo periodo.

Per la prima volta su uno smartphone, TCL introduce una tecnologia anti-riflesso su display AMOLED, ottenuta tramite litografia a nano-matrice. Lo schermo limita efficacemente i riflessi ambientali e garantisce immagini nitide e leggibili in ogni condizione di luce, offrendo una resa simile alla carta. A completare l’esperienza, la nuova modalità di lettura adattiva regola automaticamente i colori di fondo in base alla luminosità esterna.

A rappresentare questa innovazione nel concreto arriva il TCL NXTPAPER 70 Pro, uno smartphone che punta a offrire comfort visivo in ogni momento della giornata. Il dispositivo combina sette tecnologie dedicate alla protezione degli occhi, dalla riduzione dei riflessi al filtraggio della luce blu, ed è certificato da SGS e TÜV. Caratteristica distintiva è il tasto NXTPAPER, che consente di alternare tre modalità: Carta a Colori per un’esperienza naturale, Carta Inchiostro in bianco e nero e Max Ink per la lettura immersiva. Dotato di fotocamera da 50MP con stabilizzazione ottica, processore MediaTek Dimensity 7300, batteria da 5200 mAh e certificazione IP68, lo smartphone promette prestazioni equilibrate e solide anche nelle attività più intense.

Nel segmento tablet, TCL amplia la propria gamma con modelli pensati per produttività e intrattenimento. Il TCL Note A1 NXTPAPER è il primo e-note del marchio, basato sul display NXTPAPER Pure e protetto da un vetro 3A Crystal Shield, che unisce caratteristiche anti-riflesso, anti-abbagliamento e anti-impronte. Supporta una frequenza di aggiornamento a 120Hz e colori ricchi, offrendo una sensazione di scrittura realistica grazie alla T-Pen Pro con 8.192 livelli di pressione e latenza inferiore ai 5ms. Le funzioni AI integrate riconoscono la grafia, traducono e ottimizzano i testi, mentre strumenti come Inspiration Space e Infinite Canvas ampliano le possibilità creative.

Per chi cerca intrattenimento, il TCL TAB A1 Plus offre un ampio display da 12,2” 2.4K a 120Hz e quattro altoparlanti, integrando tecnologie AI come Google Gemini e Circle to Search per un’esperienza sempre più fluida e intelligente.

Le novità non si fermano qui. TCL presenta anche i RayNeo Air 4 Pro, occhiali AR capaci di trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale. I primi al mondo a supportare HDR10, offrono immagini realistiche, colori profondi e luminosità superiore. Un chip dedicato migliora i video in tempo reale con upscaling HDR e conversione 2D-3D immersiva. L’audio firmato Bang & Olufsen garantisce qualità premium. Durante il MWC, il pubblico può ammirare anche una Batman Limited Edition, con design esclusivo e uno schermo oscurante ispirato alla maschera del Cavaliere Oscuro, perfettamente integrato con il fascino della realtà aumentata.

Completa il quadro la linea di accessori intelligenti. Gli auricolari open-ear TCL CrystalClip puntano su comfort e qualità audio grazie a un design a clip e driver a doppio magnete, con tecnologia 3D Spatial. È prevista anche un’edizione speciale decorata con cristalli Swarovski®, capace di unire tecnologia e stile. Accanto a loro debutta Tbot, il primo assistente desktop AI al mondo dedicato ai bambini, abbinato a uno smartwatch TCL. Quando l’orologio viene rimosso, Tbot si trasforma in un compagno interattivo che aiuta nello studio e accompagna i più piccoli nella routine quotidiana.

Infine, l’azienda espande la propria offerta di connettività con nuovi dispositivi 5G e Wi-Fi 7: il TCL 5G CPE B50, il TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro e il router mesh TCL WR5360 Wi-Fi 7. Grazie alla compatibilità con EasyMesh R6, questi prodotti garantiscono reti più rapide e stabili, rendendo l’accesso alla banda ultralarga ancora più semplice e diffuso.

Con una visione che fonde arte, tecnologia e accessibilità, TCL presenta anche TCLArt, un’iniziativa globale che promuove l’incontro tra display e creatività contemporanea. L’azienda ribadisce così la propria missione: costruire un futuro più connesso, umano e sostenibile, in cui ogni innovazione nasce per migliorare concretamente l’esperienza quotidiana delle persone.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Motori

Opel protagonista a “Scherzi a Parte” con Corsa e Frontera

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Al Mobile World Congress 2026, Samsung Electronics presenta una svolta nel proprio percorso tecnologico, mettendo l’intelligenza artificiale al centro della sua visione industriale e...

2 ore ago

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

OPPO ha confermato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo flagship, OPPO Find X9 Ultra, che nel corso del 2026 segnerà il debutto globale della piattaforma...

3 ore ago

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Xiaomi amplia il proprio ecosistema con un nuovo prodotto dal design innovativo e tecnologico: i Mijia Smart Audio Glasses. Gli occhiali intelligenti presentano una...

1 giorno ago

Motori

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

La piattaforma globale di mobilità Arrive annuncia l’integrazione di EasyPark nell’Application Store in-car di Audi, segnando un nuovo passo avanti nella diffusione dei servizi...

1 giorno ago