TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

TCL sceglie il palcoscenico del Mobile World Congress 2026 di Barcellona per riaffermare la propria visione di un’innovazione tecnologica centrata sulle persone. L’azienda presenta un ecosistema completo di dispositivi intelligenti, dove comfort visivo, connettività evoluta e intelligenza artificiale si intrecciano in modo armonioso.

Protagonista assoluta dell’edizione 2026 è l’evoluzione della tecnologia NXTPAPER, ora integrata per la prima volta con pannelli AMOLED. Questa combinazione rappresenta una svolta nell’esperienza di lettura e fruizione dei contenuti: grazie alla Circular Polarized Light con un livello di polarizzazione circolare fino al 90%, la luce riprodotta risulta più naturale, riducendo la componente blu potenzialmente dannosa fino al 2,9%. Inoltre, luminosità e temperatura colore si adattano dinamicamente ai ritmi circadiani dell’utente, migliorando il benessere visivo nel lungo periodo.

Per la prima volta su uno smartphone, TCL introduce una tecnologia anti-riflesso su display AMOLED, ottenuta tramite litografia a nano-matrice. Lo schermo limita efficacemente i riflessi ambientali e garantisce immagini nitide e leggibili in ogni condizione di luce, offrendo una resa simile alla carta. A completare l’esperienza, la nuova modalità di lettura adattiva regola automaticamente i colori di fondo in base alla luminosità esterna.

A rappresentare questa innovazione nel concreto arriva il TCL NXTPAPER 70 Pro, uno smartphone che punta a offrire comfort visivo in ogni momento della giornata. Il dispositivo combina sette tecnologie dedicate alla protezione degli occhi, dalla riduzione dei riflessi al filtraggio della luce blu, ed è certificato da SGS e TÜV. Caratteristica distintiva è il tasto NXTPAPER, che consente di alternare tre modalità: Carta a Colori per un’esperienza naturale, Carta Inchiostro in bianco e nero e Max Ink per la lettura immersiva. Dotato di fotocamera da 50MP con stabilizzazione ottica, processore MediaTek Dimensity 7300, batteria da 5200 mAh e certificazione IP68, lo smartphone promette prestazioni equilibrate e solide anche nelle attività più intense.

Nel segmento tablet, TCL amplia la propria gamma con modelli pensati per produttività e intrattenimento. Il TCL Note A1 NXTPAPER è il primo e-note del marchio, basato sul display NXTPAPER Pure e protetto da un vetro 3A Crystal Shield, che unisce caratteristiche anti-riflesso, anti-abbagliamento e anti-impronte. Supporta una frequenza di aggiornamento a 120Hz e colori ricchi, offrendo una sensazione di scrittura realistica grazie alla T-Pen Pro con 8.192 livelli di pressione e latenza inferiore ai 5ms. Le funzioni AI integrate riconoscono la grafia, traducono e ottimizzano i testi, mentre strumenti come Inspiration Space e Infinite Canvas ampliano le possibilità creative.

Per chi cerca intrattenimento, il TCL TAB A1 Plus offre un ampio display da 12,2” 2.4K a 120Hz e quattro altoparlanti, integrando tecnologie AI come Google Gemini e Circle to Search per un’esperienza sempre più fluida e intelligente.

Le novità non si fermano qui. TCL presenta anche i RayNeo Air 4 Pro, occhiali AR capaci di trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale. I primi al mondo a supportare HDR10, offrono immagini realistiche, colori profondi e luminosità superiore. Un chip dedicato migliora i video in tempo reale con upscaling HDR e conversione 2D-3D immersiva. L’audio firmato Bang & Olufsen garantisce qualità premium. Durante il MWC, il pubblico può ammirare anche una Batman Limited Edition, con design esclusivo e uno schermo oscurante ispirato alla maschera del Cavaliere Oscuro, perfettamente integrato con il fascino della realtà aumentata.

Completa il quadro la linea di accessori intelligenti. Gli auricolari open-ear TCL CrystalClip puntano su comfort e qualità audio grazie a un design a clip e driver a doppio magnete, con tecnologia 3D Spatial. È prevista anche un’edizione speciale decorata con cristalli Swarovski®, capace di unire tecnologia e stile. Accanto a loro debutta Tbot, il primo assistente desktop AI al mondo dedicato ai bambini, abbinato a uno smartwatch TCL. Quando l’orologio viene rimosso, Tbot si trasforma in un compagno interattivo che aiuta nello studio e accompagna i più piccoli nella routine quotidiana.

Infine, l’azienda espande la propria offerta di connettività con nuovi dispositivi 5G e Wi-Fi 7: il TCL 5G CPE B50, il TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro e il router mesh TCL WR5360 Wi-Fi 7. Grazie alla compatibilità con EasyMesh R6, questi prodotti garantiscono reti più rapide e stabili, rendendo l’accesso alla banda ultralarga ancora più semplice e diffuso.

Con una visione che fonde arte, tecnologia e accessibilità, TCL presenta anche TCLArt, un’iniziativa globale che promuove l’incontro tra display e creatività contemporanea. L’azienda ribadisce così la propria missione: costruire un futuro più connesso, umano e sostenibile, in cui ogni innovazione nasce per migliorare concretamente l’esperienza quotidiana delle persone.