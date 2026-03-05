Connect with us

Tecnologia

TCL ridefinisce il comfort visivo: la tecnologia NXTPAPER arriva su display AMOLED

Published

Al Mobile World Congress 2026, TCL ha svelato un’evoluzione che promette di ridefinire gli standard del settore mobile. Per la prima volta, la tecnologia NXTPAPER, nota per le sue prestazioni di protezione visiva, è stata integrata nei display AMOLED, dando vita a una combinazione che unisce qualità d’immagine di livello premium e tutela della salute degli occhi.

Il risultato è un’esperienza visiva senza precedenti, dove la brillantezza e la fedeltà cromatica tipiche dell’AMOLED si fondono con un comfort visivo simile a quello della luce naturale. Secondo TCL, questo traguardo elimina definitivamente la necessità di scegliere tra prestazioni visive e benessere oculare, ponendo le basi per una nuova generazione di schermi pensati per l’uso quotidiano e prolungato.

“Con l’aumento costante del tempo trascorso davanti agli schermi, dai primi messaggi del mattino allo scrolling serale, l’affaticamento visivo è diventato un’esperienza comune. Poiché i display sono il principale strumento attraverso cui osserviamo il mondo e accediamo alle informazioni, devono garantire non solo un’eccellente qualità d’immagine, ma anche tutelare la salute dei nostri occhi”, ha dichiarato Jefferson Li, General Manager di TCL Mobile Phone. “Questo nuovo traguardo nel percorso di NXTPAPER riflette l’impegno costante di TCL verso un’innovazione che mette davvero al centro le persone. Grazie all’integrazione di NXTPAPER con la tecnologia AMOLED rispondiamo alla richiesta di display capaci di offrire allo stesso tempo colori intensi e comfort visivo”.

Al centro di questa evoluzione si trova un concetto semplice ma potente: gli schermi dovrebbero essere naturali per gli occhi, proprio come la luce del giorno. La nuova NXTPAPER per AMOLED garantisce un’esperienza di visione fluida in qualsiasi situazione, dal pieno sole alla lettura notturna, adattandosi all’ambiente e riducendo drasticamente l’affaticamento visivo. La tecnologia CPL (Circular Polarizer Light) è stata migliorata, raggiungendo un livello di polarizzazione pari al 90% della luce naturale, mentre la quantità di luce blu dannosa è stata ridotta fino al 2,9%.

Un contributo importante arriva anche dalla funzione di comfort circadiano, che regola automaticamente la luminosità e la temperatura colore in base alla luce ambientale, offrendo un’esperienza visiva più naturale e rilassante nell’arco della giornata. In condizioni di scarsa illuminazione, la modalità di protezione “low-light” abbassa la luminosità fino a 1 nit, migliorando la leggibilità in ambienti notturni e riducendo ulteriormente lo stress visivo.

Un’altra delle innovazioni chiave introdotte riguarda la tecnologia anti-riflesso su display AMOLED, una novità assoluta nel panorama mobile. Grazie a una litografia a nano matrice, i riflessi ambientali vengono ridotti senza compromettere la nitidezza del pannello, mentre la nuova modalità di lettura adattiva regola automaticamente il colore dello sfondo in base alla luce circostante. Questo permette di ottenere una resa simile alla carta, rendendo la lettura digitale più naturale e confortevole anche in presenza di forti sorgenti luminose.

Dal punto di vista delle prestazioni visive, TCL dichiara una precisione cromatica professionale di ΔE<1 e una copertura completa dello standard P3, garantendo colori fedeli e realistici per un’ampia gamma di utilizzi, dai contenuti multimediali alla fotografia. Il display raggiunge una luminosità di picco di 3200 nit e un refresh rate di 120 Hz, offrendo una visione chiara e fluida anche sotto la luce diretta del sole.

Questo salto tecnologico è reso possibile dal modello di integrazione “end-to-end” dei display TCL, grazie alla collaborazione tra TCL Mobile e TCL CSOT (China Star Optoelectronics Technology). Quest’ultima è una delle principali realtà globali nello sviluppo di tecnologie di nuova generazione, tra cui Mini LED, Micro LED e OLED, e rappresenta la base industriale che consente al marchio di portare innovazioni di grande scala anche nel mercato mobile.

Le analisi di mercato confermano il ruolo di primo piano di TCL nell’industria dei display: secondo i dati Omdia, nel 2024 l’azienda si è posizionata al primo posto a livello mondiale nelle categorie Mini LED TV, Google TV e TV da 85 pollici. Questa leadership tecnologica si traduce oggi in una nuova visione del display mobile, che punta a coniugare tecnologia d’avanguardia e benessere visivo quotidiano.

Con la nuova generazione di NXTPAPER su AMOLED, TCL consolida la propria leadership nell’innovazione dei display, offrendo agli utenti uno schermo capace di adattarsi a ogni condizione di luce e a ogni esigenza visiva, senza rinunciare alla qualità d’immagine. Un passo decisivo verso una fruizione digitale più confortevole, naturale e sostenibile per la vista.

