TCL presenta la Serie V6D: TV 4K UHD con Fire TV, Alexa e Game Accelerator fino a 144Hz

TCL annuncia la nuova Serie V6D, una gamma di televisori che portano l'esperienza 4K UHD nelle case unendo qualità d'immagine, intelligenza smart e soluzioni dedicate ai gamer. Disponibili nei formati da 43 a 75 pollici, i nuovi V6D sono già acquistabili su Amazon.



Il punto di forza della Serie V6D è l'integrazione del sistema operativo Fire TV, che mette a disposizione un accesso intuitivo alle principali app di streaming e consente di gestire i dispositivi smart tramite Alexa. Basta premere il tasto "Press & ask" sul telecomando vocale per scegliere contenuti, cambiare canale e controllare luci o termostati compatibili.



La visione si fa ancora più coinvolgente grazie alla tecnologia 4K HDR con supporto HDR10+, che restituisce immagini dai colori vividi e contrasti profondi. L'audio Dolby Atmos crea un effetto surround tridimensionale, trasformando il soggiorno in una sala cinema. Una novità interessante è la funzione Multisound, che permette di ascoltare l'audio contemporaneamente dalle cuffie (sia Bluetooth che cablate) e dagli speaker TV, garantendo volumi indipendenti per diversi utenti.



Gli appassionati di gaming troveranno nei modelli da 65 e 75 pollici una marcia in più. Queste versioni integrano la tecnologia Game Accelerator fino a 144Hz in Full HD e porte HDMI 2.1, assicurando azioni sempre fluide e tempi di risposta ridotti anche durante sessioni con console di ultima generazione.



Grazie a Fire TV, al supporto di Alexa e a funzionalità dedicate al gaming, la nuova serie TCL V6D arriva su Amazon offrendo un'esperienza 4K HDR avanzata con diagonali da 43" a 75.



I cinque modelli disponibili vengono incontro a ogni esigenza di spazio e budget: 43 pollici (399 euro), 50 pollici (429 euro), 55 pollici (479 euro), 65 pollici (619 euro) e 75 pollici (849 euro). Tutti i dispositivi vantano compatibilità con AirPlay 2 e Chromecast per proiettare contenuti dal proprio smartphone o PC direttamente sullo schermo TV.



Con la Serie V6D, TCL conferma la propria strategia di offrire soluzioni avanzate per un intrattenimento domestico senza compromessi, sia per gli amanti del cinema che del gaming.