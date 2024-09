The Legend of Zelda – Echoes of Wisdom: disponibile su Nintendo Switch

La leggendaria serie videoludica “The Legend of Zelda” fa un nuovo e audace passo avanti con il suo ultimo capitolo, Echoes of Wisdom, disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire da oggi 26 settembre. Questa volta, la protagonista assoluta è la principessa Zelda, iconico personaggio a cui è stata intitolata la saga fin dal lontano 1986.

Per celebrare l’uscita di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, lo street artist del legno Andrea Gandini ha realizzato un’opera pubblica nel cuore di Roma, ispirata all’iconico albero Deku tratto dalla saga videoludica.

L’opera d’arte è un omaggio alla saggezza e alla protezione della natura, valori fondamentali che caratterizzano l’universo di The Legend of Zelda. Situata nei pressi del Circo Massimo, la scultura dell’albero Deku è già visibile gratuitamente da tutti coloro che desiderano ammirare questo simbolo iconico della serie.

Ma non è solo a Roma che l’uscita di Echoes of Wisdom ha suscitato interesse e partecipazione. Lo street artist partenopeo Zeal Off ha reso omaggio alla principessa Zelda installando delle edicole votive nei quartieri più iconici di Napoli, un vero e proprio tributo all’evoluzione di questo fenomeno videoludico.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si presenta come un nuovo capitolo rivoluzionario per la serie, in cui la principessa Zelda si distingue per il suo ruolo centrale e per l’introduzione di modalità di gioco innovative. Un’esperienza coinvolgente e avvincente, che promette di conquistare sia i fan di lunga data che le nuove generazioni di videogiocatori.