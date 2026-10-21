Thule Chariot 2: la nuova soluzione per trasportare bici e bambini in sicurezza

Thule ha presentato Thule Chariot 2, il nuovo portabici progettato per garantire la massima comodità durante le uscite in bicicletta con i più piccoli. Il prodotto nasce dall'esigenza di offrire ai bambini il piacere di pedalare in autonomia, potendo però riposarsi quando si esauriscono le energie.



La soluzione proposta da Thule è semplice e pratica: il portabici permette di fissare in modo sicuro la bici del bambino sulla parte superiore del rimorchio, mentre il piccolo può sistemarsi comodamente all'interno del Chariot e riprendere fiato.



Il nuovo supporto si integra con i rimorchi da bicicletta a due posti della linea Thule Chariot, consentendo alle famiglie di alternare con facilità le fasi attive a quelle di relax. I bambini possono godersi una parte dell'uscita in totale autonomia sulla propria bici, per poi mettersi comodi nel rimorchio mentre la famiglia prosegue il percorso insieme. E quando torna la voglia di muoversi, basta sganciare la bicicletta per riprendere subito l'avventura.



La stabilità del trasporto è garantita da un braccio pieghevole e cinghie di fissaggio ad alta tenuta, pensati per mantenere la bici in posizione verticale e sicura durante tutto il tragitto. Questo sistema consente ai genitori di rilassarsi e godersi l'escursione, certi che la bici sia ancorata con la massima affidabilità, sia per brevi soste al parco che per lunghe giornate all'aria aperta.



Thule Chariot 2, grazie alla sua semplicità di utilizzo, assicura più flessibilità e libertà per vivere attività all'aperto in famiglia, senza dover rinunciare ai momenti di avventura dei più piccoli.



Il nuovo portabici è già disponibile al prezzo consigliato di 102,95 euro.