Tineco lancia FLOOR ONE Fold Series: la soluzione smart per pulizia e spazi ridotti

Tineco ha annunciato la nuova FLOOR ONE Fold Series, una linea di dispositivi smart progettata per rispondere alle esigenze di chi vive in contesti urbani con spazi ridotti. Sviluppata a partire dai feedback dei consumatori europei, la serie punta a offrire massima flessibilità d'uso e semplicità nel riporre gli apparecchi per la pulizia quotidiana, rendendo la routine domestica più rapida e confortevole anche negli ambienti più compatti.
Il cuore della nuova gamma è il tubo pieghevole a 180°, che consente non solo di raggiungere facilmente anche le aree sotto i mobili, ma anche di ridurre drasticamente l'ingombro una volta terminato l'uso, facilitando lo stoccaggio verticale. Un design leggero e compatto, con un peso di soli 3,5 kg e 9,6 cm di altezza da disteso, permette una maneggevolezza senza precedenti anche negli spazi più difficili.
La FLOOR ONE Fold Series abbina aspirazione fino a 22 kPa e funzione di lavaggio in un unico gesto, ideale per la pulizia delle superfici dure in modo semplice e veloce. La tecnologia Tineco MHCBS garantisce che la spazzola rimanga più pulita durante l'utilizzo, offrendo così risultati costanti e una maggiore igiene.
Una delle novità è il sistema Self-cleaning FlashDry, che asciuga la spazzola a 85°C per migliorare l'igiene e ridurre gli odori. La modalità SilentDry, inoltre, consente un'asciugatura della spazzola ancora più silenziosa, ideale per chi cerca il massimo comfort acustico durante e dopo le pulizie.
La nuova gamma Tineco nasce dalla volontà di migliorare ulteriormente la qualità della pulizia negli ambienti urbani, ascoltando le reali necessità dei consumatori e integrando soluzioni tecnologiche che semplificano davvero la vita domestica di tutti i giorni. I dispositivi della FLOOR ONE Fold Series si presentano così come una risposta concreta a chi desidera pulire efficacemente la propria casa senza rinunciare a spazio o praticità.
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