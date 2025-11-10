Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Da venerdì 14 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Forse”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy. Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, che ha conquistato le classifiche radiofoniche nelle ultime settimane, l’artista romano torna con un brano che rappresenta una nuova anticipazione del suo prossimo progetto discografico “Casa Paradiso”, in uscita il 28 novembre e già disponibile in preorder.

Con la consueta scrittura riconoscibile e personale, Paradiso in questa nuova canzone propone una dimensione più intima e riflessiva, in cui convivono pensieri e sentimenti sospesi tra istinto, rimpianto e consapevolezza. La produzione è affidata ancora una volta a Matteo Cantaluppi, confermando un sodalizio artistico ormai consolidato.

Il nuovo album “Casa Paradiso” sarà composto da undici tracce: Lasciamene un po’, Forse, Tornare a casa, Goditela, Comunque splendido, 70.000 voci, Citofonare Paradiso, Ma come fanno i rapper (feat. Setak), Non mi va e Spettacolo. Il disco sarà disponibile in diversi formati fisici, tra cui CD in una speciale configurazione pop-up, vinile in due colorazioni e una versione in vinile bianco autografato in esclusiva su Amazon.

L’uscita del disco sarà accompagnata dal grande tour nei palasport 2026, che porterà l’artista ad esibirsi nelle principali città italiane. Le date previste sono: 18 e 19 aprile a Roma (Palazzo dello Sport) – con una seconda data aggiunta grazie alla grande richiesta di biglietti – 22 aprile a Milano (Unipol Forum), 23 aprile a Torino (Inalpi Arena), 25 aprile a Bologna (Unipol Arena), 26 aprile a Padova (Kioene Arena), 28 aprile a Firenze (Mandela Forum) e 30 aprile a Napoli (Palapartenope).

I biglietti per la nuova data romana del 19 aprile saranno disponibili in presale dalle ore 11:00 di mercoledì 12 novembre e in vendita generale dalle ore 11:00 di giovedì 13 novembre, mentre quelli per le altre tappe del tour sono già acquistabili. Radio Deejay è la radio partner ufficiale di questo nuovo appuntamento musicale.

Con “Forse” e il prossimo “Casa Paradiso”, Tommaso Paradiso conferma la sua capacità di raccontare emozioni quotidiane e universali attraverso una scrittura autentica, capace di rinnovarsi senza perdere la sua identità. Un ritorno atteso che promette di essere uno dei momenti musicali più significativi del prossimo autunno.