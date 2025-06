Tripolare torna con “La Grande Fusione”: un inno alla connessione autentica

Il giovane cantautore napoletano Gabriele Centurione, conosciuto con il nome d’arte Tripolare, è pronto a sorprenderci ancora una volta. Dopo il successo dei suoi precedenti lavori “Vitamina life” e “Vitamina Life +”, Tripolare torna protagonista con un nuovo singolo intitolato “La Grande Fusione”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 6 giugno.

“La Grande Fusione” rappresenta un nuovo capitolo della carriera di Tripolare e affronta temi che riflettono la complessità delle relazioni nell’era digitale. Il brano esplora il cortocircuito emotivo tra la dimensione reale e quella virtuale, descrivendo la vulnerabilità dei sentimenti in un mondo frenetico e iperconnesso. La ripetizione ossessiva della frase “Ci sei? Che fai? Sei online?” sottolinea come i messaggi e le notifiche abbiano trasformato le interazioni umane: in uno spazio dominato dalla tecnologia, le connessioni autentiche sembrano sfuggenti.

Tripolare descrive il brano come qualcosa di più del semplice atto fisico della fusione tra due persone. “La grande fusione non è semplicemente il sesso in sé, ma anche tutto quello che lo precede. L’arrampicarsi sulle tensioni, gli sbagli, l’inseguirsi, fino a capire che forse il desiderio vale più della Fusione stessa. Racconto questa cosa con ironia, in un contesto che è pieno di ‘appicciati’, cioè persone che vogliono raggiungere a tutti i costi la Grande Fusione ma non si dedicano per nulla a quello che c’è prima (e alla fine ne diventano schiavi)”, spiega il cantautore.

Con questo nuovo singolo, Tripolare continua il suo viaggio musicale iniziato con “Vitamina Life” e la sua repack “Vitamina Life +”. La sua musica, caratterizzata da qualcosa di puro e grezzo, offre un susseguirsi di picchi di endorfine e crisi emotive, in un viaggio interiore che riesce a toccare le corde più sensibili delle sue esperienze personali.

Gabriele Centurione, nato a Napoli nel 2002, è un artista che sa raccontare le sfaccettature della gioventù: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la ricerca di equilibrio e l’importanza delle relazioni. Attraverso i suoi lavori precedenti e la partecipazione a festival come il MI AMI e il Concertone del Primo Maggio, ha guadagnato un posto di rilievo nella scena musicale italiana.