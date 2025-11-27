Connect with us

Triumph rinnova il programma Easy Winter: manutenzione agevolata e servizi digitali per la stagione fredda

Published

Triumph Motorcycles annuncia il ritorno di Easy Winter, il programma ideato per incentivare la manutenzione delle moto durante la stagione invernale. Nato nel 2020, il progetto si rinnova per il 2025 con una formula rivista che combina praticità, trasparenza e convenienza, offrendo ai clienti la possibilità di prendersi cura della propria moto in un periodo di minore utilizzo, beneficiando di tariffe vantaggiose e di servizi aggiuntivi.

La principale novità dell’edizione 2025 è l’introduzione della Manutenzione di Base a prezzo fisso e agevolato, calcolato in base alla cilindrata del modello Triumph. Le tariffe partono da 120 euro IVA inclusa per la gamma 400cc e arrivano fino a 180 euro per i possessori delle potenti Rocket 3 da 2.500cc. Si tratta di una proposta chiara e trasparente, pensata per incentivare gli interventi di manutenzione anche nel periodo di “bassa stagione”, quando le officine possono garantire un’attenzione ancora maggiore.

Oltre al prezzo fisso, Triumph conferma la comodità del servizio di prenotazione online, che permette di fissare in pochi minuti un appuntamento presso la concessionaria di riferimento. Per chi decide di sospendere la copertura assicurativa nel periodo invernale, è disponibile anche l’opzione di Pick Up & Delivery: un servizio aggiuntivo fornito dalle concessionarie aderenti, che consente il ritiro e la riconsegna del mezzo direttamente a domicilio, con un piccolo supplemento.

Il pacchetto di Manutenzione di Base comprende un’ampia serie di controlli e interventi fondamentali per mantenere in perfetta efficienza la moto. Tra questi rientrano la sostituzione dell’olio motore e del filtro, la scansione diagnostica completa con lo strumento Triumph, la verifica dell’impianto di alimentazione e raffreddamento, il controllo di ruote, pneumatici, freni e sospensioni. Sono inoltre previsti controlli su catena e cinghia di trasmissione, luci, impianti elettrici, e la verifica dello stato generale del veicolo, completata da un collaudo su strada e dall’aggiornamento del libretto di manutenzione.

L’iniziativa Triumph Easy Winter 2025 è già attiva e resterà valida fino al 28 febbraio 2026. Con questa nuova edizione, Triumph conferma il proprio impegno nel supportare i motociclisti in ogni stagione, offrendo soluzioni pratiche e vantaggiose per garantire la massima efficienza e sicurezza della moto, senza rinunciare alla qualità e alla cura che da sempre contraddistinguono il marchio britannico.

Easy Winter si presenta come un’opportunità ideale per chi desidera mantenere la propria Triumph sempre in piena forma, anche durante i mesi più freddi, con la certezza di un servizio professionale, accessibile e trasparente.

