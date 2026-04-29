Triumph Triple Days: test ride e novità 2026 in tutti i concessionari dall'8 al 10 maggio

Triumph Motorcycles Italia annuncia un nuovo appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote: dall'8 al 10 maggio si svolgeranno in tutta Italia i Triumph Triple Days, tre giorni di porte aperte in cui sarà possibile vedere da vicino e provare su strada i più attesi modelli della gamma 2026.



Protagoniste assolute saranno la nuova Tracker 400, la Trident 660 e la Tiger Sport 660, tutte a disposizione per test ride presso le concessionarie Triumph aderenti. La gamma 2026 si presenta completa e pronta a soddisfare gli amanti delle moto di ogni stile, spaziando dai modelli sportivi fino a quelli più versatili e iconici.



• TRACKER 400 - Ispirata al flat track, con un design sportivo e il motore monocilindrico TF-Series aggiornato che ora raggiunge 42 CV a 9.000 giri/min, offre una posizione dominante in sella e un carisma che la distingue nel segmento di riferimento.



• TIGER SPORT 660 - La seconda generazione della crossover mid-size incrementa le prestazioni grazie al nuovo motore a tre cilindri da 95 cavalli e una ciclistica ancora più agile, un look rinnovato e più protettivo.



• TRIDENT 660 - La roadster dal design timeless mantiene la sua facilità d'uso, ma cresce in presenza e performance, stabilendo nuovi standard nella propria categoria.



Durante i Triple Days sarà inoltre possibile salire in sella alla cafe racer Thruxton 400, ispirata al leggendario nome e caratterizzata da guida divertente grazie all'avantreno rigoroso con semi-manubri clip on. In esposizione e disponibili per test anche la Trident 800, la nuova e raffinata Street Triple 765 RX e la famiglia Modern Classics di ultima generazione.



L'evento si svolge in tutte le concessionarie Triumph aderenti sul territorio nazionale. Per partecipare è consigliato controllare gli orari di apertura della concessionaria prescelta tramite il sito ufficiale e prenotare la propria prova su strada per non perdere l'opportunità di scoprire in anteprima le novità 2026 del marchio britannico.