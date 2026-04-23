Turtle Beach rivoluziona il gaming su PC con la nuova serie Command di tastiere e mouse

Turtle Beach presenta la serie Command: nuove tastiere e mouse per PC con touchscreen, prestazioni elevate, integrazione streaming e controllo avanzato.

Turtle Beach introduce la serie Command, una nuova generazione di periferiche dedicate ai gamer e ai creatori che ridefiniscono il concetto di controllo su PC con funzionalità inedite e prestazioni di alto livello.

La nuova gamma, pensata per soddisfare varie fasce di prezzo, mette al centro tastiere e mouse dotati di touchscreen integrati progettati per ottimizzare gioco, streaming e produttività. Il lancio include sei dispositivi: due tastiere cablate (KB7 TKL Hall-Effect con display touch da 4,3" e KB5 Full-Size con display touch da 2,4"), un keypad modulare KP7 Hall-Effect, il mouse wireless MC7 con touchscreen, il mouse wireless MC5 e il mouse cablato MC3.

Il display touch Command Touch presente sulle tastiere KB7 e KB5 e sul mouse MC7 consente di gestire in tempo reale profili, macro, statistiche, audio, app e integrazione nativa con OBS e Streamlabs, per un'esperienza di streaming semplificata senza interrompere l'azione di gioco.

Le tastiere adottano switch Titan low-profile Hall-Effect testati per 100 milioni di battute, tasti WASD testurizzati, telaio rinforzato in alluminio e polling rate reale di 8K per input ultra-reattivi. La KB7 si distingue per il suo design TKL compatto, Action Bar integrata, illuminazione RGB per tasto e poggiapolsi staccabile. La KB5 invece include cinque tasti macro dedicati, rotella volume cliccabile e switch meccanici a corsa breve per la massima velocità. Entrambe saranno disponibili dal 21 maggio 2026 a partire da 159,99 euro.

Il Keypad KP7 offre versatilità tra gaming, lavoro e creazione: può funzionare come tastierino numerico, pad dedicato macro o accessorio per la KB7, sempre con polling rate da 8K, switch Hall-Effect, poggiapolso staccabile e illuminazione RGB. Sarà disponibile dal 21 maggio a 109,99 euro.

Sul fronte mouse, MC7 unisce ergonomia, touchscreen integrato, polling rate reale a 8K, sensore da 30K DPI e doppia batteria hot-swappable con dock dedicato. Ideale per chi cerca un controllo avanzato e flessibilità tra wireless 2,4 GHz, Bluetooth e cablato. MC5, pensato per la massima precisione e personalizzazione, supporta fino a 29 funzioni programmabili, polling rate a 8K e autonomia di 35 ore. Il modello cablato MC3 garantisce 0 latenza, 29 input programmabili, sensore da 30K DPI e polling a 1K.

Tutta la linea è compatibile con PC Windows 10/11 ed è già preordinabile sul sito di Turtle Beach. Le tastiere e il keypad debutteranno a maggio, mentre i mouse saranno disponibili da luglio 2026.

Con la serie Command, Turtle Beach alza l'asticella dei dispositivi da gaming su PC, offrendo soluzioni innovative costruite per andare incontro alle esigenze più avanzate di chi gioca, crea e lavora in multitasking.