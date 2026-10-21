Turtle Beach presenta Stealth Ultra II: controller top di gamma per Xbox e PC

Turtle Beach ha lanciato il suo nuovo controller wireless Stealth Ultra II, posizionandolo come il punto di riferimento per le prestazioni di gioco su Xbox e PC. Il dispositivo, già disponibile in pre-ordine e pronto per il debutto globale il 12 novembre 2026, promette una serie di innovazioni pensate per i gamer più esigenti.

Il nuovo Stealth Ultra II offre una reattività superiore grazie a un polling rate fino a 8 kHz in modalità cablata e fino a 1 kHz in wireless, assicurando un'esperienza di gioco fluida e precisa su PC. Con licenza ufficiale Xbox, il controller supporta anche la connettività Bluetooth, risultando compatibile con dispositivi Android e Smart TV. Gli utenti possono personalizzare ogni aspetto del gameplay tramite lo schermo touch integrato Connected Command Display, che permette di modificare rapidamente impostazioni e profili.

Tra le caratteristiche di spicco troviamo le levette analogiche Anti-Drift TMR, progettate per garantire precisione e affidabilità a lungo termine. La tecnologia GateShift mette a disposizione tre profili guida selezionabili per adattare la sensibilità della levetta analogica alle preferenze del giocatore. La batteria interna offre autonomie fino a 12 ore, estendibili a 34 ore tramite le modalità di risparmio energetico Eco.

Il controller vanta anche quattro pulsanti posteriori mappabili, blocchi corsa per i grilletti regolabili, pulsanti tattili con microswitch e modalità di mira affinata Pro-Aim Focus Mode. Completano la dotazione le funzionalità audio avanzate con tecnologia Superhuman Hearing, illuminazione RGB personalizzabile, e una robusta custodia rigida dotata di sistema di ricarica integrato.

Il prezzo consigliato è di 199,99 euro, con possibilità di pre-ordine tramite il sito Turtle Beach e presso retailer selezionati.I videogiocatori che cercano il massimo controllo e una reattività senza compromessi possono trovare nel nuovo Stealth Ultra II una soluzione premium, interamente progettata per ottimizzare prestazioni e comfort in ogni sessione di gioco.