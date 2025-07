Ultimi concerti di ROCK IN ROMA: ecco le date da segnare

L’estate romana si accende con una serie di concerti imperdibili all’Ippodromo delle Capannelle, dal 22 luglio al 1 agosto, all’interno del festival Rock in Roma 2025. Tra gli artisti che calcheranno il palco, troviamo nomi di rilievo come Irama, Luchè e The Smashing Pumpkins, ciascuno dei quali promette di regalare agli spettatori esperienze musicali uniche.

Il 22 luglio sarà la volta di IRAMA, artista che non ha bisogno di presentazioni. “Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video.” La sua carriera è stata costellata da numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, a partire dal 2016, consolidando la sua presenza sulla scena musicale con canzoni potentemente emozionali come “La ragazza con il cuore di latta” e “La genesi del tuo colore”.

Il 24 luglio, l’energia di LUCHÈ travolgerà il pubblico italiano. Luchè, uno dei padri fondatori dell’urban nel nostro paese, è pronto a regalare un concerto indimenticabile. “Un uragano di stile pronto a conquistare il pubblico grazie alla sua imponente discografia, che negli anni l’ha reso uno dei protagonisti incontrastati della scena rap italiana.” Con un suono che spazia oltre i confini territoriali, Luchè ha recentemente scalato le classifiche con il suo nuovo singolo “Anno Fantastico”, in collaborazione con Shiva e Tony Boy.

La chiusura del mese, il 1 agosto, sarà affidata a THE SMASHING PUMPKINS. La leggendaria band guidata da Billy Corgan porterà il suo inconfondibile sound all’Ippodromo delle Capannelle. “In un’epoca dove il rock sembrava già definito, i Pumpkins hanno scompaginato le regole, diventando simboli di innovazione e introspezione… non sono solo una band: sono una leggenda vivente.” Il loro concerto promette di essere un’autentica esperienza catartica, un viaggio attraverso il passato glorioso della band e verso un futuro musicale ancora tutto da scrivere.