Un nuovo capitolo nella simulazione di Corse: MotoGP25 è arrivato

Il mondo delle corse virtuali è stato appena sconvolto con l’uscita di MotoGP25, il nuovissimo capitolo del videogioco ufficiale di MotoGP. Disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

In questo entusiasmante titolo, i giocatori potranno esprimere appieno la loro passione e le loro abilità attraverso caratteristiche e modalità innovative. Una delle novità più accattivanti di MotoGP25 è la modalità Race Off, che consente ai giocatori di allenarsi come piloti reali in tre discipline uniche: Flat Track, Motard, e Minibike.

MotoGP25 offre due esperienze principali: Arcade Experience e Pro Experience. L’Arcade Experience è pensata per chi desidera un gameplay immediato, preservando l’essenza delle corse, mentre l’esperienza Pro mette alla prova i giocatori con una simulazione dettagliata e personalizzabile.

Il sistema di carriera è stato migliorato, introducendo la nuova funzione Turning Point. Questa permette ai giocatori di scegliere il proprio percorso in modo più libero, con obiettivi e rivali che si adattano ai loro scopi finali. Nel cuore di questa esperienza troviamo anche il rinnovato sistema di sviluppo delle moto, dove “la comunicazione con la squadra è fondamentale, poiché la moto si evolverà in base al feedback dei giocatori”. Inoltre, nuove registrazioni sonore dei motori, effettuate direttamente in pista, aggiungono ulteriore realismo al gioco, offrendo un comparto audio ricco e completo.

Per chi desidera testare le proprie abilità contro avversari reali, MotoGP25 introduce il Cross-play completo e le nuove gare classificate, essenziali per un’esperienza competitiva a livello globale. Inoltre, la creatività dei giocatori avrà libero sfogo grazie agli editor di gioco che permettono personalizzazioni incredibili, completate da un Helmet Contest che offre l’opportunità di vedere il proprio design in una vera gara di MotoGP.