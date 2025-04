VALE LP & LIL JOLIE: venerdì 25 aprile il nuovo singolo “Dalle 9 alle 9” feat. Irbis

Dal 25 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di VALE LP e LIL JOLIE intitolato “Dalle 9 alle 9” in collaborazione con Irbis. Il brano, un’emozionante progetto a sei mani, riflette sull’importanza dell’amicizia e sulla capacità di creare uno spazio comune anche tra persone con visioni diverse. Le artiste raccontano: “Nello stare insieme c’è un’intrinseca percezione della solitudine che paradossalmente si intensifica nei legami forti”.

Questo singolo farà parte del prossimo album condiviso dalle due cantautrici, insieme ai già noti successi “Le Ragazze della Valle” e “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Inoltre, nel mese di ottobre VALE LP e LIL JOLIE si esibiranno insieme al “LE RAGAZZE DELLA VALLE LIVE” a Napoli il 4 ottobre e a Roma il 9 ottobre. I biglietti sono già disponibili in prevendita, quindi non perdete l’occasione di assistere a questi imperdibili concerti.

In attesa dei live club, le due artiste saranno impegnate in una serie di spettacoli in diverse città italiane, tra cui Parma, Castelvolturno, Bagnacavallo, Genova e Ostuni. Un tour che promette di portare la loro musica e il loro messaggio in giro per il paese.