VILLABANKS: torna con il nuovo capitolo della sua saga più iconica “IL DOC 5”

VillaBanks torna in scena con uno dei momenti più attesi dai suoi fan: “IL DOC 5”, il quinto capitolo della sua celebre saga. Dopo un anno di attesa, VillaBanks è pronto a stupire ancora una volta il pubblico con il suo caratteristico sound audace e provocatorio, pronto a sfidare le convenzioni e rompere gli schemi.

“IL DOC 5” si inserisce perfettamente nel filone della saga, alimentando quella miscela di ironia, libertà e tematiche audaci che hanno sempre contraddistinto la sua musica.

La nuova traccia sarà disponibile ovunque a partire dal prossimo venerdì 28 marzo, e come promesso, l’artista porta con sé una serie di sorprese che stanno già facendo parlare di sé. Le sorprese non finiscono qui. VillaBanks, con il suo caratteristico gioco di teaser sui social, ha fatto capire che ‘IL DOC 5’ potrebbe riservare grandi collaborazioni. La saga de ‘Il Doc’ ha sempre avuto la forza di unire artisti diversi e di sperimentare nuovi incroci stilistici, e questo capitolo non farà eccezione.

Uno degli indizi già rivelati riguarda una collaborazione che farà sicuramente felici i fan dell’artista: Guè sarà di nuovo al fianco di VillaBanks in questo quinto atto, confermando la capacità dell’artista di unire diverse voci e stili musicali.

VillaBanks, artista influenzato da diverse culture musicali, ha saputo conquistare il pubblico con la sua capacità di spaziare tra diversi generi e lingue. Con più di 1 miliardo di stream totali e un interesse crescente anche a livello internazionale, l’artista si conferma una presenza costante e innovativa nel panorama musicale contemporaneo.

Il suo ultimo singolo, “Diva”, ha inaugurato il 2025 in grande stile, evidenziando la sua costante ricerca di nuove forme espressive e tematiche rilevanti. Con un’ampia discografia alle spalle, VillaBanks continua a stupire e a coinvolgere il suo pubblico con nuovi progetti audaci e appassionanti. Ad oggi VillaBanks conta oltre 1 miliardo di stream totali, e, grazie ai suoi ‘switch’ nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.