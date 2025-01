VOGA: il duo napoletano torna con “Cura di te”

Il duo napoletano Voga è pronto a far emozionare i propri fan con il prossimo singolo intitolato “Cura di te”, in uscita venerdì 31 gennaio. Dopo il successo dell’ultimo EP “SPAGHETTI WESTERN 2”, il duo composto da Rico e Sneik ha deciso di regalare ai propri seguaci un brano carico di emozioni e nostalgia.

In “Cura di te”, i Voga ci immergono in un racconto toccante sulle dinamiche di una separazione amorosa, esprimendo il desiderio di ritornare indietro nel tempo e recuperare ciò che è stato. Il brano, nato da un freestyle condiviso su Instagram, è un’ode alla memoria dei momenti condivisi, nonostante la consapevolezza che il distacco sia inevitabile.

Il duo Voga, classe ’99, ha conquistato l’attenzione della scena musicale napoletana e non solo, grazie alla capacità di combinare melodie originali con beat innovativi. Da collaborazioni importanti come “SPAGHETTI WESTERN 2” con Cecchy e Yung Snapp, a progetti stimolanti come “Champagne Solo” e “Cowboys”, il cammino artistico di Voga è contraddistinto da una costante ricerca di nuove sonorità e ispirazioni.

Rico e Sneik, provenienti da background musicali diversi, si sono incontrati al conservatorio e hanno deciso di unire le proprie forze sotto il nome di Voga. La loro produzione musicale si distingue per l’uso sapiente di citazioni e omaggi a brani storici, arricchendo ogni singolo con riferimenti che risuonano nel cuore degli appassionati di musica.

“Voga è un duo che sa emozionare e sorprendere, portando il pubblico in un viaggio musicale unico e coinvolgente. Con il nuovo singolo “Cura di te”, il duo conferma la propria versatilità e sensibilità artistica, regalando ai fan un brano che saprà toccare le corde del cuore.