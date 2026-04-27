Volkswagen svela la nuova tecnologia full hybrid per Golf e T-Roc

Volkswagen accelera sull’elettrificazione accessibile e presenta una nuova tecnologia full hybrid destinata a diventare protagonista su modelli di grande diffusione come Volkswagen Golf e Volkswagen T-Roc. Il debutto ufficiale è avvenuto in occasione del Vienna Motor Symposium, dove Volkswagen ha svelato una soluzione pensata per coniugare efficienza, semplicità d’uso e riduzione dei consumi senza la necessità di ricarica esterna.

Il nuovo sistema full hybrid rappresenta un passo strategico per il costruttore tedesco, che amplia ulteriormente la propria offerta di motorizzazioni elettrificate. L’obiettivo è chiaro: rendere la mobilità sostenibile più accessibile, offrendo una tecnologia capace di funzionare in modalità elettrica per una buona parte del tempo, ma senza dipendere da infrastrutture di ricarica domestica o pubblica.

Il cuore del sistema è una combinazione intelligente tra un motore turbo benzina TSI e due motori elettrici, uno dedicato alla trazione e l’altro con funzione di generatore. L’energia necessaria viene prodotta direttamente a bordo, attraverso il recupero dell’energia in frenata e il supporto del motore termico. Questo approccio consente di ottenere consumi ridotti e minori emissioni, mantenendo al tempo stesso costi di acquisto più contenuti rispetto alle tecnologie plug-in.

Dal punto di vista tecnico, la nuova architettura integra un modulo ibrido avanzato che include elettronica di potenza, cambio a una marcia e una frizione multidisco controllata elettronicamente. La batteria agli ioni di litio, con capacità di 1,6 kWh, è posizionata nel pianale posteriore per ottimizzare gli spazi e la distribuzione dei pesi. Il risultato è un sistema compatto ma altamente efficiente, progettato per garantire un equilibrio ideale tra prestazioni, comfort e autonomia.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le modalità di funzionamento. Il sistema è in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di guida, alternando tre configurazioni: elettrica pura nelle fasi a bassa velocità, seriale con il motore termico che genera energia e parallela per le percorrenze più veloci. In città, le nuove versioni ibride di Golf e T-Roc si muovono spesso in modalità completamente elettrica, assicurando silenziosità e riduzione dei consumi nel traffico urbano.

A bordo, il conducente può inoltre selezionare tre profili di guida – Eco, Comfort e Sport – che modificano il comportamento del sistema in base alle esigenze. La modalità Eco privilegia l’efficienza limitando la potenza, mentre Comfort garantisce un utilizzo equilibrato. Il profilo Sport, invece, sfrutta al massimo il potenziale del sistema ibrido, offrendo prestazioni più dinamiche e una risposta immediata.

Il lancio commerciale della nuova tecnologia full hybrid è previsto per il quarto trimestre del 2026, inizialmente proprio su Golf e T-Roc. Con questa mossa, Volkswagen rafforza la propria strategia di elettrificazione, posizionando il full hybrid come anello di congiunzione tra mild hybrid e plug-in hybrid.