Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Volvo compie un nuovo passo verso la mobilità sempre più digitale e intuitiva. Sono circa 2,5 milioni le vetture in 85 Paesi che potranno beneficiare della nuova esperienza d’uso Volvo Car UX, un aggiornamento software che promette di rendere l’interazione con l’auto più rapida, semplice e intelligente.

Il cuore della novità è una profonda riorganizzazione grafica dello schermo centrale, progettata per ridurre il numero di tocchi necessari ad accedere alle funzioni principali. L’obiettivo è chiaro: migliorare l’ergonomia digitale e diminuire le distrazioni alla guida.

I proprietari di vetture Volvo con Google integrato prodotte a partire dal 2020 riceveranno l’update over-the-air senza costi aggiuntivi, in linea con la strategia della casa svedese di migliorare continuamente i propri modelli tramite aggiornamenti software periodici.

Secondo Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer di Volvo Cars, si tratta di un passaggio storico. «Questo aggiornamento rappresenta uno dei più grandi update OTA nella storia dell’automobile ed è il risultato di anni di investimenti nello stack tecnologico Volvo», ha dichiarato. Bell sottolinea come la nuova UX risponda direttamente alle esigenze reali degli automobilisti, intervenendo sulle funzioni più utilizzate.

Basata su Android Automotive e arricchita dai servizi Google integrati, la nuova Volvo Car UX punta a semplificare concretamente la vita a bordo. Ora bastano pochi tocchi per raggiungere le funzioni principali, con una logica di navigazione più immediata.

La schermata iniziale è stata completamente ripensata. Mappe, contenuti multimediali e telefono sono sempre in primo piano, consentendo al guidatore di passare da una funzione all’altra senza uscire dall’app in uso. Un esempio pratico riguarda la navigazione: mentre si seguono le indicazioni, è possibile cambiare brano musicale senza abbandonare Google Maps.

Tra le novità più rilevanti spicca la barra contestuale intelligente, che mostra informazioni diverse in base alla situazione di guida e richiama rapidamente le app usate di recente. Quando l’auto procede a bassa velocità, compare automaticamente l’icona delle telecamere esterne per facilitare le manovre negli spazi stretti.

L’intero sistema beneficia inoltre di una veste grafica più moderna e pulita, frutto di ricerche mirate e del feedback diretto dei clienti. Il risultato è un’interfaccia decisamente più coerente e ottimizzata.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova filosofia software è la sua estensione trasversale. Volvo punta a offrire un’esperienza utente uniforme su tutti i modelli, indipendentemente dall’anno di acquisto. In pratica, il proprietario di una XC40 di tre anni fa potrà ritrovare lo stesso approccio digitale di chi guida una EX90 di ultima generazione.

La nuova UX introduce vantaggi concreti anche per chi possiede una Volvo ibrida plug-in. Dalla schermata iniziale è ora possibile accedere rapidamente alla Modalità di guida, passando con un solo tocco dalla modalità ibrida alla Pure elettrica. Una soluzione che aumenta il controllo del conducente e facilita l’utilizzo della trazione a zero emissioni.

In parallelo all’aggiornamento, Volvo offrirà ai clienti con Google integrato ma senza Pilot Assist la possibilità di acquistare e scaricare la funzione direttamente sulla propria auto, ampliando così le capacità di assistenza alla guida.

Lo sguardo è però già rivolto al futuro. L’update prepara infatti le vetture compatibili all’integrazione di Google Gemini, la nuova esperienza di IA conversazionale che debutterà a bordo nella tarda primavera. Un passo che conferma la direzione della casa svedese verso un’auto sempre più connessa, intelligente e centrata sull’utente.

