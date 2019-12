Warcraft III: Reforged sarà pubblicato a gennaio 2020!

Warcraft III: Reforged, la completa rivisitazione del classico gioco di strategia in tempo reale di Blizzard, uscirà il 29 gennaio!

Warcraft III: Reforged, che comprende sia Warcraft III: Reign of Chaos® sia la sua premiata espansione The Frozen Throne®, include sette campagne per giocatore singolo per un totale di 60 missioni, una completa rivisitazione di grafica e audio, e nuove funzioni sociali e di matchmaking grazie al servizio online Battle.net® di Blizzard.

La versione digitale di Warcraft III: Reforged è preacquistabile nel negozio Blizzard. L’Edizione standard è disponibile a 29,99 €, mentre a 39,99 € è possibile acquistare l’Edizione Spoils of War, che include modelli unici per Arthas, Cenarius, Jaina e Thrall, oltre a bonus di gioco per altri giochi Blizzard che si sbloccheranno al momento del preacquisto, come la cavalcatura Carro dei Morti per World of Warcraft®, il dorso delle carte Terza Guerra per Hearthstone®, la mascotte Mal’Ganis per Diablo III® e altro ancora.

Funzioni di Warcraft III: Reforged

Nuova veste grafica: Warcraft III: Reforged porta il gioco originale nell’era moderna, con nuove versioni di personaggi, strutture, ambienti, animazioni ed effetti grafici.

Multiplayer Between Versions: i giocatori potranno affrontare chiunque possieda Warcraft III, sia che giochino la versione originale o Reforged.

Nuovo editor: Reforged comprende un nuovo e rinnovato editor che consentirà alla community di creatori di contenuti di Warcraft III di raggiungere nuove vette. Sono previsti centinaia di nuovi trigger, supporto LUA, nuovi strumenti per importare i modelli e una serie di ulteriori migliorie.

Totale integrazione con Battle.net: i giocatori potranno usufruire di tutte le funzioni di Battle.net per integrare la loro esperienza di Warcraft III, come chat testuale e vocale, clan e aggiornamenti ottimizzati.

