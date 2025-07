WESTCROSS: fuori oggi il nuovo singolo “DANNI”

Il mondo del conscious rap accoglie oggi una nuova perla. Westcross, rapper promettente della scena urban, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “DANNI”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 11 luglio, il brano esplora tematiche profonde e universali attraverso la narrazione personale e l’approccio intimo che caratterizza il lavoro dell’artista.

“DANNI” arriva sulla scia del successo dei precedenti singoli “+ facts – rancore”, prodotto da Lester Nowhere, e del “nature freestyle” prodotto da Disse. Ancora una volta, Lester Nowhere si posiziona al fianco di Westcross nella realizzazione di questa traccia, caratterizzata da un beat chillhop/lo‑fi che accompagna le parole del rapper senza mai sovrastarle. Questo brano si distingue per la sua scrittura sincera e diretta, capace di mettere a nudo l’artista attraverso il racconto di esperienze di vita difficili e dolorose.

Emblematica è la citazione “E vorrei darti una mano ma combatti con te stesso” che riflette l’impotenza di chi assiste al disfacimento di un amico senza poter intervenire. Con “DANNI”, Westcross racconta la complessità delle relazioni umane e il dolore di vedere chi si ama perdersi e cambiare.

Nato e cresciuto a Padova in un ambiente creativo e multiculturale, Westcross è un artista che unisce una forte impronta autobiografica a immagini visive potenti, alimentate dalle sue origini palestinesi e iraniane. Il suo approccio al rap è fluido e scorrevole, un viaggio nel racconto di vita esperienziale che colpisce nel profondo.

Westcross ha calcato di recente i palcoscenici del Nameless Festival e dello Sherwood Festival, come opening act per Ghali, portando la sua musica ad un pubblico sempre più ampio. In quei contesti, il rapper ha dimostrato la capacità di comunicare con il pubblico attraverso la sua autenticità e la coerenza sonora che caratterizza il suo percorso creativo.

Con “DANNI”, Westcross prosegue un percorso musicale già iniziato con “+facts – rancore”, contribuendo a definire ancora di più la sua identità artistica. Il singolo è stato disponibile in pre-save e si presenta come un tassello importante nel panorama del rap, un mix perfetto tra immediatezza e stratificazione che invita l’ascoltatore a riflettere su ogni parola.

L’attesa per il singolo si è largamente manifestata e, ora che è finalmente disponibile, si candidano a diventare una delle tracce più significative del suo repertorio. L’approccio di Westcross è una ventata di freschezza nella scena urban italiana, promettendo di far parlare di sé ancora per molto tempo.