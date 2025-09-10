WOLF ALICE: è online il nuovo video di “JUST TWO GIRLS” con la partecipazione di Lucy Boynton

La pluripremiata band Wolf Alice, già candidata ai GRAMMY AWARDS e vincitrice di un BRIT Award e del MERCURY PRIZE, ha rilasciato il video del loro ultimo singolo “Just Two Girls”. Questo brano fa parte dell’attesissimo nuovo album “The Clearing”, già disponibile in formato fisico e digitale. Il video, diretto da Colin Solal Cardo e coreografato da Ryan Heffington, vede la partecipazione dell’attrice Lucy Boynton, celebre per le sue interpretazioni in *Bohemian Rhapsody* e *The Politician*.

La trama del video ruota attorno a due amiche, Ellie Rowsell e Lucy Boynton, mentre condividono momenti spensierati in un bar, culminando in un evento caotico in nome della leggerezza e del divertimento. Si tratta di un’ode alle amicizie femminili, celebrate come un potente legame in grado di far sentire comprese e supportate, anche nei momenti più difficili.

Ellie Rowsell, frontwoman dei Wolf Alice, spiega il significato del brano: “L’ispirazione mi è venuta durante alcune cene con le mie amiche, una alla volta, in momenti diversi. Mi sono accorta di quanto spesso dicevo ‘Oh mio Dio, hai proprio ragione!’ ed è stato bello rendermi conto di quanto siano preziose e rassicuranti queste conversazioni, e di quanto io stia imparando da esse. In questo periodo sto cercando di capire molte cose, come l’invecchiare, e mi trovo a riflettere molto anche sull’aspetto fisico. Sono temi che condividi con le tue amiche, e all’improvviso non ti sembrano più così pesanti. Mi è sembrato naturale che ci fosse una canzone che raccontasse proprio questo”.

Il gruppo si prepara a uno dei loro tour più importanti, che li porterà in Nord America, Europa, Regno Unito e Irlanda. In Italia, l’unica data prevista è per giovedì 13 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano, con biglietti già disponibili in prevendita.

L’album “The Clearing” viene descritto come un viaggio emotivo che segna l’evoluzione della band. Le recensioni sono unanimi nel riconoscere il talento dei Wolf Alice, con commenti che spaziano dal riconoscimento della loro intensità e vulnerabilità fino alla celebrazione della loro capacità artistica di diventare icone generazionali.

I Wolf Alice, nati nel nord di Londra, continuano a consolidare la loro posizione nel panorama musicale internazionale, mostrando una maturità artistica che li ha portati a diventare una band di riferimento. I loro lavori precedenti, da “My Love Is Cool” a “Blue Weekend”, testimoniano un percorso di crescita artistica e personale, arricchito anche dalle esperienze di tour mondiali e dalla partecipazione ai principali festival musicali internazionali.