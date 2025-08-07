WOLF ALICE: è uscito “WHITE HORSES”, il nuovo brano contenuto in “THE CLEARING”

La band britannica multiplatinata Wolf Alice, famosa per le candidature ai GRAMMY Awards e vincitrice di un BRIT Award e del MERCURY PRIZE, ha appena pubblicato “White Horses”, il nuovo e attesissimo singolo incluso nel loro prossimo album “The Clearing”, la cui uscita è prevista per il 22 agosto.

Presentato in anteprima su Apple New Music Daily, “White Horses” rappresenta l’unico brano dell’album in cui il batterista Joel Amey si cimenta come voce principale, condividendo poi un armonioso duetto con Ellie Rowsell. Il brano trae la sua ispirazione da una demo di Joel, basata su versi annotati durante un viaggio in auto con sua madre, sua zia e sua sorella. Joel racconta: “Mi sono lasciato ispirare dai brani che stavano dando forma a ‘The Clearing’, dalle strutture melodiche che stavamo costruendo, dalle parti acustiche, dalle armonie, ma volevo sorreggerle con un ritmo pulsante in stile krautrock”.

Il brano affronta il tema delle origini familiari di Joel. “Non abbiamo mai davvero saputo da dove venivamo, in termini di origini, fino a poco tempo fa. Mia madre e mia zia sono state adottate e per anni questo ha sollevato domande sulla nostra identità e sulle nostre radici. Per me non sono mai state risposte che sentivo di dover cercare”, ha condiviso Joel.

Nel contesto musicale, “White Horses” combina musica dance psichedelica e rock anni ’70, offrendo un’esperienza sonora che culmina in un emozionante crescendo. L’album “The Clearing”, realizzato con Greg Kurstin e registrato a Los Angeles, promette di essere un progetto senza tempo, capace di rappresentare una nuova maturità per i Wolf Alice.

La band, attesa per un’unica data in Italia il 13 novembre presso l’Alcatraz di Milano, ha percorso molta strada dal loro esordio nel 2013. Con questo quarto album, i Wolf Alice raggiungono l’apice della loro crescita artistica, consolidandosi come una delle band più influenti della loro generazione.