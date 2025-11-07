Connect with us

Tecnologia

XPENG ridefinisce l’intelligenza artificiale con l’AI Fisica e lancia il futuro della mobilità

Published

Durante l’evento XPENG AI Day 2025, tenutosi a Guangzhou, la casa automobilistica cinese ha annunciato una trasformazione profonda del proprio posizionamento globale, elevandosi al ruolo di “Azienda Globale di Embodied Intelligence”. Il marchio punta a integrare in modo completo l’intelligenza artificiale nel mondo fisico, sviluppando un sistema di AI Fisica full-stack che abbraccia mobilità, robotica e interazione uomo-macchina. L’evento ha segnato un punto di svolta, presentando quattro applicazioni tangibili della nuova strategia, tutte con piani concreti di produzione di massa entro il 2026.

Al centro della rivoluzione si trova il modello VLA 2.0 di Vasta Scala, descritto come il “sistema operativo del mondo dell’AI Fisica”. Questo modello introduce un paradigma radicale definito come “Riconoscimento Visivo – Azione”, capace di generare comandi direttamente a partire da input visivi, eliminando la traduzione linguistica. Grazie al chip AI Turing da 2250 TOPS, il VLA 2.0 può essere installato su veicoli di produzione, migliorando funzioni avanzate di guida intelligente come Narrow Road NGP e Assistenza alla Guida Automatizzata Senza Navigazione. La collaborazione con Volkswagen come partner di lancio conferma l’importanza internazionale del progetto, che prevede un roll-out globale nel primo trimestre del 2026.

XPENG ha poi esteso la propria visione dell’AI Fisica a tre nuovi prodotti che incarnano l’intelligenza nel mondo reale. Il primo è il Robotaxi XPENG, concepito per diventare il primo taxi autonomo cinese a produzione di massa e sviluppo full-stack. Sarà operativo nel 2026 e si distinguerà per la guida basata esclusivamente sulla visione, senza ricorrere a lidar o mappe HD. Con una potenza di calcolo di 3000 TOPS e un’architettura hardware ridondata per garantire sicurezza, il Robotaxi introduce un sistema di interazione estera con display dinamico integrato che consente comunicazione diretta con i pedoni. Amap (Gaode) è il primo partner globale dell’ecosistema Robotaxi.

Il secondo progetto, il robot umanoide IRON Next-Gen, rappresenta la visione XPENG di “antropomorfismo estremo”. È il robot umanoide più avanzato mai realizzato dall’azienda: incorpora una spina dorsale ispirata all’anatomia umana, muscoli bionici e una pelle flessibile che gli conferiscono movimenti realistici. Dotato di tre chip Turing per una potenza di 3000 TOPS, l’IRON Next-Gen integra la combinazione “VLT + VLA + VLM” per risolvere le tre forme di intelligenza superiore — conversazione, camminata e interazione. La produzione su larga scala del robot è prevista entro la fine del 2026, partendo da applicazioni industriali e commerciali, con Baosteel Stock come primo partner di ecosistema.

Il terzo pilastro dell’AI Fisica XPENG è la mobilità aerea sviluppata da ARIDGE, la controllata del gruppo che guida la transizione verso la cosiddetta “economia a bassa quota”. Due i sistemi di volo in sviluppo: l’auto volante ibrida a rotore inclinabile A868, un velivolo da sei posti capace di coprire fino a 500 chilometri, e il Land Aircraft Carrier, già vicino alla produzione di massa con oltre 7.000 ordini a livello globale. Quest’ultimo introduce un controllo a stick singolo e sicurezza ridondata a dominio completo, pensato per la mobilità individuale. XPENG collaborerà con il Governo Municipale di Dunhuang per il lancio della prima rotta turistica autonoma a bassa quota in Cina nel 2026.

Secondo He Xiaopeng, Presidente e CEO dell’azienda, “XPENG vuole essere un esploratore della mobilità nel mondo dell’AI Fisica e un pioniere dell’Embodied Intelligence”. L’obiettivo è tradurre i progressi dell’intelligenza artificiale in soluzioni concrete che migliorino la vita quotidiana, dalla mobilità personale alla robotica industriale.

L’XPENG AI Day 2025 segna quindi l’inizio di una nuova era, in cui i confini tra intelligenza artificiale e mondo reale si dissolvono, aprendo la strada a una generazione di veicoli, robot e velivoli capaci di apprendere, adattarsi e interagire con l’ambiente fisico in modo naturale.

