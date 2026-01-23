Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Yamaha Motor sarà tra i protagonisti assoluti di Motor Bike Expo Verona 2026, in programma da venerdì 23 a domenica 25 gennaio presso Veronafiere. Il brand dei Tre Diapason torna al Padiglione 6 con uno stand pensato come un vero punto di incontro per la community Yamaha, uno spazio in cui moto, persone e valori si fondono per raccontare una passione condivisa che va oltre il prodotto.

Lo stand Yamaha accoglie i visitatori in un percorso immersivo attraverso la gamma 2026, già presentata a EICMA, valorizzando i principali segmenti della proposta del brand. Dallo Sport Touring con la gamma TRACER 7, disponibile anche con cambio automatizzato YAMT, al mondo Offroad con le rinnovate YZ. Lo spirito adventure è rappresentato da Ténéré 700 World Raid pensato per chi vive la moto come esplorazione e libertà e dal nuovo WR125R con la possibilità di ammirare la versione speciale WR 125 R HYPE, dedicata ai ragazzi che sempre più seguono la tendenza di soluzioni personalizzate e uniche, capaci di esprimere il proprio modo di vivere la moto. Questa special edition nasce con l’obiettivo di raccontare come il nuovo WR125R possa essere personalizzato liberamente, diventando un mezzo che riflette l’identità di chi lo guida. Spazio anche allo stile e alla tradizione racing con la XSR 900 GP, caratterizzata da una livrea celebrativa ispirata a Kenny Roberts, e alla mobilità urbana, rappresentata da modelli iconici come il TMAX 25th Anniversary, affiancato da XMAX e NMAX, soluzioni che interpretano in chiave Yamaha la mobilità di ogni giorno.

Elemento centrale dello stand è la community Yamaha, con un ruolo da protagonista affidato ai Club Ufficiali, vera espressione della passione che unisce motociclisti in tutta Italia. I Club diventano parte attiva dello spazio espositivo, portando in fiera esperienze, storie e progetti che raccontano cosa significa vivere Yamaha ogni giorno: condivisione, appartenenza e spirito di squadra. Un legame autentico che rafforza l’identità del brand e crea un dialogo diretto tra Yamaha e i suoi appassionati.

La vocazione sportiva di Yamaha trova la sua massima espressione nella presenza di grandi protagonisti del motorsport internazionale. Sabato 24 gennaio sarà presente Andrea Dovizioso, riferimento assoluto del motociclismo moderno.

Domenica 25 gennaio, invece, l’attenzione sarà tutta per Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo MXGP/MX2 e nuovo pilota ufficiale Yamaha nel Campionato del Mondo MXGP a partire dalla stagione 2026. L’arrivo di Gajser segna un momento storico per Yamaha nel motocross: un campione affermato, simbolo di eccellenza, determinazione e talento, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia racing del marchio in sella alla Yamaha YZ450FM. La sua presenza a Motor Bike Expo rappresenta un’occasione unica per i fan e sottolinea il forte legame tra competizione, sviluppo tecnologico e ispirazione per le nuove generazioni di appassionati.

Anche nel 2026 Yamaha rinnova il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione dei giovani, con un workshop dedicato agli studenti degli istituti tecnici superiori presso l’Auditorium Verdi. Un’iniziativa che testimonia ancora una volta l’attenzione del brand verso la crescita di competenze tecniche specializzate, sia attraverso il programma BLU CRU sia tramite percorsi formativi strutturati dedicati alle Concessionarie Ufficiali Yamaha.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, dichiara: “Motor Bike Expo rappresenta per Yamaha un momento fondamentale di incontro con le persone che vivono il brand ogni giorno. Il nostro stand è pensato per valorizzare non solo la gamma e le tecnologie, ma soprattutto la forza della nostra community, che rappresenta in modo autentico i valori Yamaha. La presenza di campioni come Andrea Dovizioso e, in particolare, l’arrivo di Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo e nuovo pilota Yamaha MXGP, rafforzano il legame tra sport, innovazione e passione. È così che costruiamo il futuro delle due ruote: insieme alle persone.”