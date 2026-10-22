YES-EU sigla partnership con NING Service di CATL per batterie ad alta tensione in Europa

YES-EU amplia la sua presenza europea nel settore delle batterie ad alta tensione attraverso una partnership strategica con NING Service, il marchio ufficiale di CATL per l'assistenza post-vendita. L'alleanza segna un passo significativo per la gestione e la manutenzione delle batterie nel mercato europeo, con uno sguardo rivolto all'innovazione e alla sostenibilità.
Il nuovo centro YES-EU NING Service inaugurato nell'area di Oslo, in Norvegia, si estende su oltre 10.000 metri quadrati e rappresenta un punto di riferimento nella gestione completa del ciclo di vita delle batterie, dalla formazione pratica per i tecnici alle riparazioni certificate. Questa struttura rafforza la leadership di YES-EU come realtà di primo piano nell'assistenza tecnica per batterie ad alta tensione.
La collaborazione fra YES-EU e NING Service consolida ulteriormente la presenza dell'azienda in quattordici Paesi europei, fra cui Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania, Svizzera, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Francia, Kosovo, Polonia e Lituania. Il quartier generale si trova in Svizzera mentre in Italia si trova lo stabilimento produttivo dedicato alla localizzazione della produzione.
L'iniziativa rientra in una strategia volta a supportare la transizione verso la mobilità elettrica e a rispondere alla crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la gestione sicura ed efficiente delle batterie ad alta tensione.
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