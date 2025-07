14° Raduno 4×4: Suzuki sceglie Campo Imperatore, il “piccolo Tibet d’Abruzzo”

Campo Imperatore, il celebre “Piccolo Tibet” d’Abruzzo, ospiterà il 14° Raduno 4×4 Suzuki in programma per sabato 20 settembre, offrendo agli appassionati un’esperienza indimenticabile tra praterie sconfinate, creste rocciose e cieli limpidi. Situato a oltre 1.800 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Campo Imperatore rappresenta la cornice ideale per unire la passione per i motori e la natura incontaminata, con panorami che richiamano il Tibet e il Far West.

Il Raduno 4×4 Suzuki conferma il suo spirito di libertà e tradizione ultra cinquantennale nel mondo del fuoristrada, proponendo un evento aperto a tutti gli appassionati della famiglia Suzuki a trazione integrale, senza alcuna distinzione di modello o anno di produzione. Una giornata pensata per celebrare l’amore per l’avventura e la guida off-road, trasformando un sabato qualunque in un’esperienza memorabile tra sterrati mozzafiato e percorsi suggestivi immersi nella natura.

Il percorso del Raduno 4×4 Suzuki 2025 è stato studiato per garantire divertimento e sicurezza, risultando accessibile a tutte le vetture Suzuki con trazione integrale e offrendo varianti tecniche per i modelli dotati di marce ridotte, così da permettere a ogni partecipante di vivere un’esperienza personalizzata in base al proprio livello di guida. L’organizzazione garantirà tracciati segnalati in modo chiaro e assistenza costante con personale dello staff che aprirà e chiuderà la carovana, offrendo supporto nei punti strategici per garantire tranquillità e fluidità nello svolgimento della giornata.

Dopo il pranzo previsto a Poggio Picenze (AQ), i partecipanti potranno scegliere tra un ulteriore tratto off-road oppure mettersi alla prova nel “Parco Giochi off-road” allestito nelle vicinanze per proseguire il divertimento in sicurezza e testare le proprie abilità di guida in un contesto tecnico e protetto.

Il programma del Raduno 4×4 Suzuki a Campo Imperatore inizierà sabato 20 settembre alle 8.00 con la registrazione dei partecipanti al Parcheggio Simoncelli di Fonte Cerreto (AQ). Alle 9.15 si terrà il briefing illustrativo, seguito dal raduno vero e proprio fino alle 13.00, per poi proseguire con il pranzo e le attività off-road del pomeriggio, chiudendo la giornata alle 16.30 con i saluti finali.

Da oggi, 10 luglio, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 14° Raduno 4×4 Suzuki attraverso il sito Suzuki, nella sezione dedicata all’evento, dove è possibile consultare tutte le informazioni utili per partecipare e vivere una giornata all’insegna dell’avventura e del rispetto della natura, in perfetto stile Suzuki.