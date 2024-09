Opel: aperti gli ordini per il nuovo Combo Electric in Italia

Opel ha presentato la nuova generazione del Combo Electric, un multispazio che unisce praticità e tecnologia avanzata, offrendo una mobilità a zero emissioni locali. Il nuovo modello, che parte da un prezzo di 36.150 Euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), si distingue per il suo Opel Vizor, un design frontale che caratterizza i veicoli del marchio. Tra le principali novità, spicca l’introduzione dei fari Intelli-Lux LED Matrix Light, leader della categoria, disponibili per la prima volta su un Combo.

Il nuovo Opel Combo Electric è equipaggiato con un sistema di infotainment multimediale dotato di uno schermo touch a colori da 10 pollici, insieme alla connessione wireless per smartphone. Questo garantisce un’esperienza di intrattenimento e connettività di alto livello sin dalla versione base. La sicurezza è un altro punto forte del modello: fino a 18 sistemi di assistenza alla guida assicurano viaggi sicuri e rilassanti.

Grazie al motore elettrico da 100 kW (136 CV) e una coppia di 270 Nm, l’Opel Combo Electric può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. L’autonomia è stata significativamente migliorata, raggiungendo fino a 346 km (WLTP), circa 60 km in più rispetto alla versione precedente. Gli utenti possono scegliere tra tre modalità di guida – Eco, Normal e Power – per adattare la vettura alle proprie esigenze. Il sistema di frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli, permette di ottimizzare l’efficienza energetica.

Per facilitare la ricarica, il veicolo può essere dotato di un caricabatterie di bordo da 11 kW (opzionale a 400 euro), che consente di ricaricare velocemente la batteria. In alternativa, presso una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW, il Combo Electric può essere ricaricato fino all’80% in soli 30 minuti.

Il nuovo Opel Combo Electric è disponibile in due varianti di lunghezza: la versione standard da 4,41 metri, ideale per ospitare fino a cinque persone, e la versione Combo XL da 4,76 metri, che può accogliere fino a sette passeggeri su tre file di sedili. Questa configurazione offre grande flessibilità, con la possibilità di avere tre sedili singoli nella seconda fila.

Per quanto riguarda lo spazio di carico, il Combo XL è in grado di offrire fino a 4.000 litri di volume (con il sedile del passeggero anteriore abbattuto), mentre il lunotto apribile separatamente nel portellone facilita l’accesso al vano bagagli. 27 vani portaoggetti e un tetto panoramico opzionale con vano pensile offrono fino a 186 litri aggiuntivi per gli oggetti di uso quotidiano.

Con il Combo Electric, Opel offre una soluzione ideale per chi cerca un veicolo versatile, efficiente e sostenibile. Grazie alla sua autonomia estesa e alla vasta gamma di tecnologie a bordo, il nuovo Opel Combo Electric si presenta come il veicolo perfetto per la famiglia moderna, combinando comfort,