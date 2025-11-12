660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Un risultato che sorprende anche gli esperti: una Hyundai IONIQ 5 ha percorso oltre 660.000 chilometri in appena tre anni, senza registrare alcun guasto meccanico rilevante. A compiere l’impresa è stato un cliente sudcoreano che utilizza quotidianamente la propria IONIQ 5 per lavoro, con una media di circa 600 chilometri al giorno. Il caso, verificato e analizzato da Hyundai, diventa una testimonianza concreta dell’affidabilità e della durata della tecnologia elettrica del marchio.

Dopo circa 580.000 chilometri, la casa automobilistica ha invitato il proprietario a sostituire gratuitamente motore e batteria per effettuare analisi tecniche sullo stato del veicolo. I risultati hanno evidenziato dati eccezionali: la batteria conservava ancora l’87,7% della capacità originaria. Ciò conferma la qualità del progetto e l’efficacia dei sistemi di gestione energetica di Hyundai, particolarmente considerando le numerose ricariche ultrarapide in corrente continua effettuate sulla rete a 800 Volt, una delle caratteristiche distintive della piattaforma elettrica della IONIQ 5.

Oltre all’affidabilità, il caso ha messo in luce i vantaggi economici della guida elettrica. In tre anni, il proprietario ha risparmiato più di 20.000 dollari rispetto ai costi di gestione di un SUV a benzina di pari dimensioni. I benefici derivano dall’efficienza del sistema di trazione elettrico e dalla ridotta manutenzione ordinaria. Componenti soggetti a usura, come i freni, hanno evidenziato una durata superiore grazie alla frenata rigenerativa, che limita il consumo delle pastiglie e consente di recuperare energia.

Anche il comfort di bordo è stato un elemento chiave. Il cliente sudcoreano ha sottolineato la comodità dei sedili, l’ergonomia e l’ottimo isolamento acustico, che rendono i lunghi viaggi giornalieri più piacevoli. La IONIQ 5 si è così distinta non solo per la resistenza tecnica, ma anche per la qualità dell’esperienza di guida.

Dietro a risultati così notevoli si cela un approfondito lavoro di ricerca e sviluppo. Gli ingegneri Hyundai analizzano da anni le batterie sottoposte a utilizzi estremi, raccogliendo dati reali e confrontandoli con le simulazioni. Come spiega Dal-young Yoon, Senior Research Engineer del Team Battery Performance Technology Development di Hyundai Motor Group: “Progettiamo le nostre batterie per durare più a lungo dei requisiti di garanzia, pensando agli scenari più impegnativi, anche commerciali. Il risultato è una tecnologia che coniuga prestazioni, sicurezza e durata nel tempo, frutto di un approccio ingegneristico che punta non solo all’efficienza, ma anche alla sostenibilità dell’esperienza di guida elettrica nel lungo periodo. Il nostro obiettivo è garantire prestazioni, sicurezza e durata ai massimi livelli, perché la fiducia dei clienti si costruisce nel tempo.”

Hyundai prosegue infatti nel perfezionamento delle proprie tecnologie attraverso sistemi di gestione della batteria (BMS) sempre più evoluti. A partire dal 2026 il BMS sarà basato su cloud, con capacità di analisi predittiva in tempo reale e l’impiego di modelli proprietari per diagnosi rapide e precise. Le batterie di nuova generazione introdurranno ulteriori livelli di sicurezza, grazie a barriere di separazione e sistemi di protezione termica avanzati.

La strategia del marchio coreano guarda anche oltre l’attuale generazione di batterie: entro il 2027 si prevedono riduzioni dei costi del 30%, aumento della densità energetica del 15% e tempi di ricarica più brevi del 15%. L’obiettivo è garantire che i veicoli elettrici del brand continuino a essere tra i più efficienti, sicuri e accessibili sul mercato.

Nel frattempo, i dati raccolti su oltre 50.000 IONIQ 5 in circolazione, comprese unità con chilometraggi superiori alle 250.000 miglia, mostrano che la maggior parte dei veicoli mantiene più del 90% della capacità iniziale della batteria. Risultati che confermano quanto la progettazione Hyundai sia orientata a una mobilità affidabile e duratura, proiettata verso un futuro elettrico concreto e sostenibile.