A È sempre Cartabianca focus su Trump, crisi in Iran e tensioni del 25 aprile

L'attualità al centro di È sempre Cartabianca: tentato attentato a Trump, crisi diplomatica con l'Iran, tensioni e feriti nelle manifestazioni del 25 aprile.

Saranno la sparatoria avvenuta al Gala dei media di Washington e la crisi diplomatica in Medio Oriente i temi centrali del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk Videonews condotto da Bianca Berlinguer in onda domani in prima serata su Retequattro.

La trasmissione dedicherà ampio spazio al recente terzo tentativo di attentato contro Donald Trump, avvenuto con una sparatoria durante un evento di gala a Washington. L'incidente aggiunge ulteriore tensione all'atmosfera politica americana, già segnata dallo stallo nelle trattative con l'Iran e dal calo dei consensi per il Presidente degli Stati Uniti. Crescono inoltre le speculazioni nell'opinione pubblica, in particolare secondo chi sostiene che il leader della Casa Bianca sia stato costretto a seguire le direttive di Israele in quanto ricattato per gli Epstein files.

Non mancherà poi l'approfondimento sulle manifestazioni per il 25 aprile, segnate quest'anno da episodi di violenza e fortissime tensioni sociali. Si parlerà degli insulti rivolti alla Brigata Ebraica a Milano e dei drammatici spari contro due iscritti all'ANPI a Roma. In studio sarà ospite in diretta Rossana Gabrieli, rimasta ferita insieme al marito dai colpi esplosi da una pistola ad aria compressa. L'intervento offrirà una testimonianza diretta degli scontri e del clima di tensione che ha attraversato le piazze italiane durante le celebrazioni della Liberazione.

Tra gli ospiti della serata figurano Sigfrido Ranucci e Giuseppe Cruciani, pronti ad animare il dibattito con le loro consuete analisi e opinioni. Il programma si conferma così uno dei luoghi privilegiati per approfondire l'attualità italiana e internazionale, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sui fatti di queste settimane.