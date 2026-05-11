Le Iene affrontano il complottismo: nuovo speciale TV tra verità e inganni

Domani, martedì 12 maggio, va in onda su Italia 1 un nuovo appuntamento della serie spin-off Le Iene presentano: Inside, dedicato alle grandi teorie cospirazioniste contemporanee. Con il titolo Complotto globale e la conduzione di Gaston Zama affiancato dalla scrittura di Riccardo Spagnoli, lo speciale propone un viaggio approfondito nell'universo delle narrazioni alternative, tra sospetti planetari e il complottismo che ha invaso social network, talk show e l'immaginario collettivo negli ultimi anni.

Lo speciale affronta i filoni cospirazionisti più noti e controversi: dagli Epstein files agli UFO files, dalle teorie su Covid-19 e Hantavirus fino alle scie chimiche e alla Terra piatta, dai sospetti sul presunto finto allunaggio fino alle ipotesi sull'11 settembre, da QAnon ai timori sul 5G killer, passando per le cosiddette finte guerre e le narrazioni legate al World Economic Forum.

Particolare attenzione viene data anche a casi internazionali ormai divenuti fenomeni mediatici, come la teoria secondo cui Brigitte Macron sarebbe un uomo. Questo esempio mostra come le narrazioni cospirazioniste possano superare i confini del web per raggiungere il centro del dibattito pubblico e influenzare la realtà sociale e politica.

Complotto globale non si limita a elencare le teorie più estreme o discusse, ma si sofferma sui meccanismi alla base della loro diffusione: la sfiducia nelle istituzioni, la paura di un controllo esterno, il bisogno di dare ordine nascosto al caos e la capacità dei social network di trasformare ogni sospetto in una verità condivisa da milioni di persone.

Nel corso dello speciale interverranno volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura pop italiana, tra cui Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Ornella Muti, Naike Rivelli e Flavia Vento. Gli ospiti offriranno spunti tra ironia e riflessione, alternando un tono pop, investigativo e divertente.

Al centro resta una domanda chiave: perché oggi abbiamo così tanto bisogno di credere che dietro ogni cosa ci sia un complotto? Lo speciale punta così a portare il pubblico dentro il grande labirinto delle cospirazioni, dove informazione, paura, spettacolo e credulità si mescolano, confondendo sempre più i confini tra realtà e finzione.