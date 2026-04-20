ABBA: 50 anni di musica celebrati in uno speciale documentario su Sky Arte

Il gruppo pop iconico degli anni '70 viene celebrato con un documentario imperdibile, in prima visione su Sky Arte il 22 aprile alle 21.15, disponibile anche su NOW e on demand.



Nel 1974, con l'uscita di Waterloo, la musica degli ABBA conquista il pubblico internazionale grazie ai brani scritti e prodotti da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e alle voci inconfondibili di Agnetha Fältskog e Anni-Frid Frida Lyngstad. Abba - 50 anni di musica offre un viaggio appassionante nella storia del gruppo svedese che, dalla vittoria all'Eurovision Song Contest, si afferma come uno dei fenomeni pop più influenti del ventesimo secolo.



Il documentario si sviluppa in due episodi, utilizzando le parole del quartetto e rari materiali d'archivio, seguendo il percorso degli ABBA dal trionfo europeo fino al successo planetario di hit come Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Fernando e Mamma Mia. Oltre a conquistare le classifiche di Europa, Australia e Regno Unito, la band affronta anche le difficoltà nell'affermarsi negli Stati Uniti e la lotta per il riconoscimento mediatico.



Il primo episodio narra l'esordio esplosivo degli ABBA all'Eurovision e il loro rapido successo nelle classifiche europee. Nonostante il rifiuto iniziale delle radio britanniche, considerate poco impegnate nei confronti dei loro brani, la band riesce a conquistare nuovi fan anche tra i Sex Pistols, segnando l'arrivo di una vera e propria ABBA-mania, soprattutto in Australia. La pressione mediatica su Agnetha e la crescita di nuovi movimenti musicali come il punk creano non poche difficoltà, ma l'energia della band rimane intatta.



Nel secondo episodio il focus si sposta sulla difficile ascesa del gruppo sul mercato americano, tra crisi personali e la sfida del movimento Disco Sucks, proprio mentre pubblicano la celebre Voulez-vous. Dopo un intenso tour negli Stati Uniti e i sei concerti sold-out alla Wembley Arena di Londra, arriva l'uscita di una delle loro canzoni più iconiche, The Winner Takes It All.



Con oltre 400 milioni di album venduti nel mondo e numerosi riconoscimenti, tra cui l'ingresso nella Rock N' Roll Hall of Fame nel 2010 e la presenza della loro Dancing Queen nella GRAMMY Hall of Fame dal 2015, gli ABBA continuano a essere una leggenda della musica pop mondiale.