Achille Lauro Annuncia il nuovo album “Comuni Mortali” e il Tour 2025

Achille Lauro è pronto a stupire ancora una volta i suoi fan con il lancio del suo settimo album intitolato “Comuni Mortali”. Dopo il successo al Festival di Sanremo con i brani “Incoscienti giovani” e “Amore disperato”, che hanno scalato le classifiche conquistando dischi d’oro e di platino, Achille Lauro è pronto a regalare al pubblico nuovo materiale musicale.

Con uno stile unico e inconfondibile, Lauro si è affermato come una delle figure più influenti della musica italiana. Il suo percorso artistico, attraverso generi e epoche diverse, lo ha reso una presenza imprescindibile nella scena musicale contemporanea.

Il nuovo album è disponibile in diversi formati, tra cui CD, vinile standard e vinile deluxe, con la possibilità di ottenere copie autografate e numerate, per i veri fan del cantautore.

I nuovi brani di COMUNI MORTALI insieme ai grandi successi della sua carriera saranno live nelle due date al Circo Massimo il 29 giugno (già sold out) e il 1° luglio, prima di iniziare l’avventura nei PALAZZETTI dal 4 marzo 2026, al via da Eboli per proseguire poi a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze.

Gli appassionati di Achille Lauro avranno la possibilità di ascoltare i nuovi brani dal vivo durante le sue esibizioni al Circo Massimo, già sold out, e nei palazzetti nel 2026. Questi eventi promettono di essere spettacoli indimenticabili, all’insegna della musica e dello spettacolo.

Non perdete l’occasione di vivere l’esperienza unica e coinvolgente offerta da Achille Lauro e il suo nuovo album “Comuni Mortali”. La musica e l’arte si incontrano in un mix di emozioni e talento che solo un artista eclettico come lui sa offrire al suo pubblico.