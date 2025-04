ACI Euro NCAP: cinque stelle per 6 SUV

La seconda sessione di test Euro NCAP del 2025 ha visto un’impressionante sfilata di Sport Utility Vehicle (SUV), con ben sei modelli che hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle in termini di sicurezza. I protagonisti di questa tornata sono stati la Polestar 3, la BYD SEALION 7, la Cupra TERRAMAR, la GEELY EX5, la Hongqi E-HS9 e la JAECOO 7 PHEV. Questo risultato sottolinea la continua attenzione dei produttori verso la sicurezza dei propri veicoli in un mercato SUV in inarrestabile crescita.

Secondo i dati di Global Data, il mercato dei SUV continua la sua espansione anche nel 2024, rappresentando un significativo 54% delle 74,6 milioni di auto nuove vendute a livello globale. Questa cifra segna un aumento costante della quota di mercato rispetto al 51% del 2023 e al 49% del 2022, confermando la preferenza dei consumatori per questa tipologia di veicoli.

Tra i sei SUV testati, la Polestar 3 si è distinta in modo particolare, ottenendo un eccezionale 93% per la protezione dei ‘Passeggeri Bambini’. Questo punteggio rappresenta il miglior risultato mai registrato da Euro NCAP negli ultimi nove anni. La Polestar 3 ha conquistato le cinque stelle grazie a ottime performance nelle quattro aree di valutazione: ‘Passeggeri Adulti’, ‘Passeggeri Bambini’, ‘Utenti Vulnerabili della Strada’ e ‘Tecnologie di Assistenza alla Sicurezza’ (Safety Assist). Il veicolo è stato elogiato per la chiara visualizzazione dello stato dell’airbag frontale in caso di seggiolino rivolto all’indietro e per un sistema di rilevamento che previene la chiusura dell’auto con un bambino a bordo.

La BYD SEALION 7, un grande SUV elettrico di produzione cinese, ha eguagliato il notevole punteggio della Polestar 3 nella protezione dei Passeggeri Bambini (93%), pur non raggiungendo lo stesso livello di eccellenza negli altri test. Nonostante ciò, anche la SEALION 7 ha ottenuto le ambite cinque stelle Euro NCAP.

Anche la nuova Cupra TERRAMAR, un SUV ibrido plug-in, ha dimostrato ottime capacità di protezione nelle categorie ‘Passeggeri Adulti’, ‘Passeggeri Bambini’ e ‘Utenti Vulnerabili della Strada’, meritando anch’essa la valutazione massima di cinque stelle.

La GEELY EX5, un SUV elettrico proveniente dalla Cina, ha conquistato le cinque stelle grazie a buoni risultati nei test relativi ai sistemi di assistenza alla sicurezza (Safety Assist) e alla protezione degli utenti vulnerabili della strada. Tuttavia, il veicolo ha perso punti nella valutazione della protezione dei Passeggeri Bambini e degli Adulti.

La Hongqi E-HS9, un altro SUV elettrico cinese, pur ottenendo complessivamente cinque stelle Euro NCAP, ha ricevuto una penalità a causa del livello di protezione della testa riscontrato in entrambi i test di impatto frontale.

A completare il gruppo dei SUV valutati c’è la JAECOO 7 PHEV. Anche questo modello ha raggiunto le cinque stelle, ma ha subito una penalizzazione a seguito di un malfunzionamento dell’airbag a tendina laterale posteriore durante il test di collisione frontale.

Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP, ha commentato i risultati, sottolineando come, sebbene i marchi cinesi stiano sviluppando e lanciando nuovi modelli a un ritmo sostenuto e molti di essi raggiungano il punteggio massimo di cinque stelle, le problematiche riscontrate durante i test evidenziano potenziali criticità a livello di produzione.

Oltre ai SUV, Euro NCAP ha anche valutato l’ultima generazione dell’Audi A6, un modello analogo all’Audi A5 2.0 TDI testata l’anno precedente. La vettura familiare, disponibile nelle versioni Avant e Sportback, ha confermato gli elevati standard di sicurezza del marchio, ricevendo anch’essa una valutazione di cinque stelle nel 2024.