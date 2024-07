Addio alla smart fortwo: un’icona della mobilità urbana che lascia un segno

Con la consegna dell’ultimo esemplare di smart fortwo destinato al mercato italiano, si conclude una storia di successo lunga oltre 25 anni, gran parte dei quali trascorsi nel Bel Paese. Quest’auto, con il suo concetto unico concentrato in soli 2 metri e 70, ha letteralmente rivoluzionato il concetto di mobilità cittadina, conquistando il cuore di oltre 650.000 fan in Italia.

Non solo un’automobile ma un vero e proprio simbolo di stile e innovazione, la smart fortwo è stata pioniera di progetti audaci come il primo car sharing a flusso libero. Grazie al suo design unico, è stata persino esposta nella prestigiosa collezione privata del Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

La storia di successo di smart fortwo si conclude con Gaia Pisani, giovane avvocatessa milanese, che ha scelto la nuova smart EQ fortwo come ambasciatrice di una mobilità intelligente, a zero emissioni e sempre all’avanguardia in termini di trend.

Questa vettura ha fatto parte della vita sociale e culturale delle nostre città, diventando per alcuni un elemento di arredo urbano simpatico e funzionale. Ora, con il commiato dell’ultimo esemplare, si chiude un capitolo importante, ma il suo impatto e il suo ricordo rimarranno vivi.

La smart fortwo ha lasciato un segno indelebile nella storia della mobilità urbana italiana, e nonostante il suo addio, avrà sempre due posti nel cuore di coloro che hanno apprezzato la sua originalità e il suo spirito innovativo.