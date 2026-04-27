aespa a Milano: la band k-pop sbarca in Italia con il tour SYNK : COMPLæXITY

Per la prima volta in assoluto le aespa, una delle band k-pop più acclamate a livello globale, annunciano uno straordinario evento unico in Italia: venerdì 29 gennaio 2027 il gruppo salirà sul palco dell'Unipol Dome di Milano per un imperdibile appuntamento nell'ambito del tour mondiale 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY.

I biglietti per lo show saranno disponibili a partire da mercoledì 6 maggio alle ore 15:00. L'evento è attesissimo dai fan, che avranno così la prima occasione di vedere Karina, Winter, Giselle e Ningning esibirsi dal vivo su suolo italiano.

Il nuovo tour SYNK : COMPLæXITY rappresenta un capitolo fondamentale nell'evoluzione artistica delle aespa. Dopo il secondo album in studio, il gruppo promette uno spettacolo completamente rinnovato, con performance inedite, scenografie sorprendenti e un impatto visivo e narrativo capace di differenziarlo nettamente dal precedente tour SYNK : æXIS LINE.

La tournée internazionale arriva in concomitanza con il lancio del nuovo album, LEMONADE, in uscita il 29 maggio. Il progetto, suddiviso in dieci tracce, segna secondo il gruppo la fase più audace della loro carriera, unendo identità futuristica, narrazione potente e un sound ancora più sofisticato. Il nuovo album riflette la maturità e la crescita artistica delle aespa, che già con Armageddon hanno conquistato le vette delle classifiche globali.

aespa, formata da KARINA, WINTER, GISELLE e NINGNING, si è affermata nel mondo della musica per il concept avanguardistico e il motto Only I can define myself. Sin dal debutto con Black Mamba nel 2020, la band ha collezionato successi come l'EP Girls, primo nella Billboard Top Album Sales e terzo nella Billboard 200, e MY WORLD, anch'esso salito al vertice delle classifiche di vendita.

A questi traguardi si aggiungono l'album full-length Armageddon e le pubblicazioni Drama, Whiplash, Dirty Work e Rich Man, tutte capaci di superare il milione di copie vendute ciascuna. Recentemente il gruppo ha collaborato con Anderson.Paak nel brano Keychain (FROM THE FILM K-POPS!), confermando l'appeal internazionale delle aespa.

Le aespa hanno ottenuto il Billboard Women in Music 2025 come Group of the Year e sono state nominate come Best Female K-Pop Artist agli American Music Awards 2026. Non solo musica: il gruppo ha ricevuto anche un riconoscimento nel design, aggiudicandosi il Red Dot Design Award 2026 per la versione Dirty Case Ver. del singolo Dirty Work.

L'unico concerto italiano delle aespa rappresenta un evento attesissimo e destinato a segnare un nuovo standard per il k-pop nel nostro paese. L'appuntamento è fissato per il 29 gennaio 2027 a Milano. Gli appassionati sono pronti a vivere uno spettacolo senza precedenti.