Afterhours, raddoppiano le date del tour 2027 per i 40 anni di carriera

Afterhours annunciano nuove date a Nonantola, Roma e Milano per il tour 2027. La band celebra 40 anni di musica e 25 anni dall'album Quello che non c'è.

La risposta dei fan italiani ed europei è stata straordinaria, spingendo gli Afterhours ad aggiungere nuove date nei principali palchi di Nonantola, Roma e Milano per il Quello che non c'è - Tour 2027. Il tour, che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2027, rappresenta un doppio anniversario fondamentale: quarant'anni dall'uscita del primo 45 giri My Bit Boy del 1987, che ha segnato la nascita della band, e venticinque anni dall'album Quello che non c'è, lavoro imprescindibile nella storia degli Afterhours e della scena rock italiana.

Quello che non c'è, pubblicato nel 2002, ha confermato la forza creativa e l'influenza di una delle più longeve realtà dell'alternative nazionale. Uscito dopo due pilastri come Hai paura del buio? e Non è per sempre, questo disco ha rappresentato una definitiva consacrazione: Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi, dichiarava Manuel Agnelli all'epoca, presentando i 9 brani dal tono cupo e introspettivo, capaci ancora oggi di parlare al presente.

I temi di disillusione, inquietudine esistenziale e rifiuto della realtà distorta rimangono quanto mai attuali. La capacità del disco di attraversare le generazioni e rimanere un riferimento è alla base della scelta di celebrarlo con una tournée che si preannuncia evento imperdibile.

Dopo il successo del tour su Ballate Per Piccole Iene, conclusosi davanti a oltre 100 mila spettatori, gli Afterhours si presenteranno con una formazione composta da Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).

Il via sarà dato da Amsterdam, per poi toccare Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, arrivando in Italia a Nonantola, Zurigo, Brescia, Padova, Firenze, Venaria Reale, Napoli, Cesena, Roma e infine Milano.



Ecco il calendario delle date annunciate:

12 gennaio 2027 - Amsterdam, Melkweg 13 gennaio 2027 - Bruxelles, La Madeleine 15 gennaio 2027 - Londra, Islington Assembly Hall 17 gennaio 2027 - Parigi, Bal Chavaux 19 gennaio 2027 - Berlino, SO36 22 gennaio 2027 - Nonantola (MO), Vox Club 23 gennaio 2027 - Nonantola (MO), Vox Club NUOVA DATA 26 gennaio 2027 - Zurigo, Volkshaus 29 gennaio 2027 - Brescia, Teatro Clerici 30 gennaio 2027 - Padova, Gran Teatro Geox 2 febbraio 2027 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara 5 febbraio 2027 - Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia 11 febbraio 2027 - Napoli, Casa della Musica 13 febbraio 2027 - Cesena, Pala BCC Romagnolo 17 febbraio 2027 - Roma, Atlantico 18 febbraio 2027 - Roma, Atlantico NUOVA DATA 24 febbraio 2027 - Milano, Alcatraz 25 febbraio 2027 - Milano, Alcatraz NUOVA DATA

Dopo quarant'anni la band guidata da Agnelli dimostra ancora una volta la sua centralità, invitando il pubblico di tutte le età a celebrare dal vivo una storia musicale unica e ormai imprescindibile nella cultura italiana.