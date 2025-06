Against the Storm: Nuove Avventure su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch

Il rinomato roguelite city-builder dark fantasy, Against the Storm, è ora disponibile su tutte le principali console di gioco. A partire dal 26 giugno 2025, i giocatori di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch possono unirsi alla sfida di ricostruire la civiltà in un mondo devastato da piogge apocalittiche, noto come Blightstorm. L’annuncio arriva dai veterani del porting di giochi QLOC, incaricati di portare questo acclamato titolo su console.

Nel gioco, i partecipanti assumono il ruolo di viceré che guidano razze diverse, tra cui umani, castori, lucertole, volpi e arpie, per riprendersi la natura selvaggia e garantire un futuro alla civiltà.

In aggiunta alla versione base, la prima espansione chiamata Frog-tastic, Keepers of the Stone, è ora disponibile su console. Questa espansione introduce una nuova specie, due nuovi biomi e una selezione di nuovi edifici, ordini, rischi e opportunità per ogni viceré che voglia affrontare la sfida. Fa parte della Against the Storm – Complete Edition, studiata appositamente per le console.

I giocatori possono godere del gioco e dell’espansione su PC tramite Steam, GOG, Epic Games Store e il Microsoft Store, oltre che tramite il servizio Game Pass. La disponibilità del gioco in varie localizzazioni linguistiche, tra cui tedesco, francese, spagnolo, italiano, polacco, ceco, ungherese, turco, ucraino, russo, portoghese brasiliano, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, tailandese e giapponese, garantisce un ampio accesso a una base di giocatori internazionale.

Con il trailer ufficiale già pubblicato su YouTube, i nuovi giocatori possono dare uno sguardo all’epica avventura che li aspetta. Il gioco è destinato a offrire ore di intrattenimento avvincente, mentre i giocatori affrontano sfide strategiche nel tentativo di restaurare la civiltà in un mondo ostile e fantastico.