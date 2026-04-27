Aiello annuncia il nuovo album SCORPIONE e un tour nei club italiani dal 22 maggio

Aiello torna sulla scena musicale con un annuncio che farà felici i suoi fan: il nuovo album di inediti, intitolato SCORPIONE, sarà disponibile dal 22 maggio in tutti gli store digitali e in preorder già da oggi. Per i collezionisti, è prevista l'esclusiva del CD e vinile autografati sul Sony Music Store.

Dopo tre anni dal precedente ROMANTICO, SCORPIONE rappresenta un'importante evoluzione nel percorso artistico di Aiello. L'album è composto da nove tracce che raccontano la crescita personale ed emotiva dell'artista attraverso sonorità che riportano l'R&B al centro della sua musica, riletto in una veste moderna e lo-fi capace di fondersi con il cantautorato italiano. Il progetto si distingue per il suo racconto, che abbandona i temi puramente amorosi per affrontare i cambiamenti della vita con consapevolezza e maturità.

SCORPIONE non è un diario d'amore ma il racconto di un viaggio che nasce dalla fine delle cose: relazioni che si chiudono, città che si lasciano, capitoli di vita che ricominciano altrove per ritrovare sé stessi. Nel disco, Aiello osserva l'amore con occhi nuovi, trasformando il dolore in una risorsa fertile per il proprio cambiamento.

Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta - sono 9 canzoni in cui racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell'Amore, racconta l'artista.

Le nuove canzoni, tra cui il singolo Giganti pubblicato il 10 aprile, saranno centrali nella scaletta del TOUR CLUB 2026. Da novembre Aiello si esibirà nei principali club italiani, riportando sul palco non solo i nuovi brani ma anche quelli che hanno segnato il suo percorso musicale. Le prime date annunciate includono Padova (5 novembre), Venaria Reale (6 novembre), Bologna (8 novembre), Firenze (11 novembre), Roma (13 novembre), Napoli (16 novembre) e Milano (19 novembre). I biglietti sono già disponibili nei punti vendita autorizzati e online.

Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, si distingue per la capacità di unire soul, R&B e cantautorato in una proposta musicale sincera e coinvolgente. Dal debutto con l'EP HI - HELLO nel 2017, passando per il successo dei singoli Arsenico e Vienimi (a ballare), fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ora, Aiello ha saputo reinventarsi costantemente. Negli ultimi anni, ha sperimentato nuove collaborazioni e sonorità, culminate nel progetto SCORPIONE che promette di essere una tappa fondamentale nella sua carriera.