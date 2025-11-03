AIELLO: fuori “SENTIMENTALE”, il nuovo singolo con Levante

In un giorno speciale, il 31 ottobre 2025, AIELLO ha lanciato il suo nuovo singolo “SENTIMENTALE”, disponibile da oggi in formato digitale su etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Questa nuova creazione vede la collaborazione con la cantautrice LEVANTE, portando una ventata di novità nel mondo del pop italiano. Il brano è accompagnato da un video ufficiale già online, diretto da Riccardo Bellei.

“SENTIMENTALE” rappresenta il primo capitolo del prossimo percorso artistico di Aiello, anticipando l’uscita di un nuovo album atteso per il 2026, caratterizzato da sfumature mature e personali. L’artista, noto per la sua capacità di connettere testi profondi a melodie avvolgenti, continua il suo viaggio di scoperta artistica. La collaborazione con Levante si presenta come un dialogo tra due anime affini, capaci di mescolare intensità e leggerezza.

Aiello si avventura ancora una volta nel mondo delle emozioni, proponendo un brano pop senza tempo che risuona come un classico contemporaneo. “SENTIMENTALE” è una canzone che narra l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio e il pianto senza vergogna. È una canzone che insegna a lasciar andare senza rancore, come racconta lo stesso Aiello.

“Questa è una canzone che racconta l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna. Niente rabbia, niente rancore, solo la malinconia buona, quella che insegna a lasciar andare”, svela l’artista. Lo stesso Aiello spiega che durante la scrittura al piano aveva pensato che Levante sarebbe stata la compagna ideale per questa storia. “Claudia ha accolto l’invito a cantare le mie parole, ma ha scritto la sua parte nello special. È stato un incontro prima di tutto umano, sincero e forse solo così possono nascere certe canzoni piene di anima e magia.”

Il lavoro di Aiello, intrapreso un anno fa, si basa su scrittura e produzioni che riflettono il suo momento artistico e personale. Questa nuova tappa della carriera di Aiello promette di toccare le corde più intime del pubblico, offrendo un’esperienza musicale profonda e autentica. Con “SENTIMENTALE”, Aiello dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare la malinconia in un’opera d’arte accessibile e significativa per chiunque l’ascolti.