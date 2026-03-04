Al PalaSele di Eboli parte la stagione “Live 2026”: da Achille Lauro ai Pooh, quindici grandi eventi

Si riaccendono i riflettori del PalaSele di Eboli, pronto ad accogliere una nuova e attesissima stagione di spettacoli dal vivo. Con quindici eventi già confermati e un calendario in costante aggiornamento, il 2026 promette di essere un anno di pura emozione, tra debutti, ritorni eccellenti e date già sold out.

Questa sera, mercoledì 4 marzo, Achille Lauro inaugurerà la stagione con la prima tappa del suo tour “Palazzetti Live 2026”. Tutto esaurito da tempo, lo show segna l’atteso ritorno dal vivo di un artista che, dopo un anno di successi e riconoscimenti, continua a reinventarsi. Dalla partecipazione alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi alla co-conduzione del Festival di Sanremo, Lauro apre così un nuovo capitolo del suo percorso musicale, accompagnato sul palco da Boss Doms, Danien, Riccardo Castelli, Mattia Tedesco, Marco Lancs, Gregorio Calculli e Nicola Iazzi.

Il giorno successivo, giovedì 5 marzo, sarà la volta di Umberto Tozzi con “L’ultima Notte Rosa – The Final Show”, il tour d’addio che segna la conclusione della sua carriera live. Un concerto che si preannuncia emozionante, l’ultima occasione per i fan di vivere dal vivo le sue hit senza tempo.

A seguire, Luchè porterà per la prima volta al PalaSele il suo inconfondibile sound nelle date del 23 e 24 marzo, due serate già molto attese dai fan dell’artista napoletano. Sabato 28 marzo sarà il turno di Olly con il “Tutta Vita Tour”, anch’esso già sold out.

Il mese di aprile vedrà il grande ritorno di Renato Zero con “L’Orazero in Tour” il 4 aprile (data già esaurita), seguito da Nino D’Angelo con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport Tour 2026” l’11 aprile (anch’essa sold out). A chiudere il mese sarà il magico appuntamento con Notre Dame de Paris, l’opera popolare più amata al mondo, in scena dal 17 al 19 aprile con più repliche dedicate all’immensa storia d’amore ambientata sotto le guglie di Notre Dame.

La stagione proseguirà a maggio con l’arrivo di Blanco il 5 maggio, protagonista del suo primo tour nei palazzetti, e con Elisa che tornerà a Eboli sabato 9 maggio dopo avere già registrato il tutto esaurito lo scorso novembre.

Dopo la pausa estiva, la grande musica tornerà in autunno con Luciano Ligabue e il suo live “La Notte di Certe Notti” in programma per venerdì 16 ottobre, seguito dal doppio appuntamento con i Pooh il 27 e 28 ottobre in occasione del tour celebrativo “POOH 60 – La nostra storia”.

Un calendario intenso, dunque, che conferma il PalaSele di Eboli come uno dei palcoscenici principali del panorama musicale italiano. Gli spettacoli, tutti con inizio alle ore 21, rappresentano un viaggio tra generi, epoche e artisti che hanno segnato la storia della musica nel nostro Paese.

E mentre il pubblico si prepara a vivere una stagione di grandi emozioni, è già atteso un evento d’eccezione per l’anno successivo: Laura Pausini tornerà al PalaSele il 9 novembre 2027 con una tappa del suo “IO CANTO World Tour 2026/2027”, che promette di essere un nuovo imperdibile capitolo nella lunga storia di questo prestigioso palazzetto.

Il 2026 si annuncia quindi come un anno irripetibile per Eboli, con artisti di fama nazionale e internazionale che riporteranno sul palco l’energia, la passione e la magia della musica dal vivo.