Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Al PalaSele di Eboli parte la stagione “Live 2026”: da Achille Lauro ai Pooh, quindici grandi eventi

Published

Si riaccendono i riflettori del PalaSele di Eboli, pronto ad accogliere una nuova e attesissima stagione di spettacoli dal vivo. Con quindici eventi già confermati e un calendario in costante aggiornamento, il 2026 promette di essere un anno di pura emozione, tra debutti, ritorni eccellenti e date già sold out.

Questa sera, mercoledì 4 marzo, Achille Lauro inaugurerà la stagione con la prima tappa del suo tour “Palazzetti Live 2026”. Tutto esaurito da tempo, lo show segna l’atteso ritorno dal vivo di un artista che, dopo un anno di successi e riconoscimenti, continua a reinventarsi. Dalla partecipazione alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi alla co-conduzione del Festival di Sanremo, Lauro apre così un nuovo capitolo del suo percorso musicale, accompagnato sul palco da Boss Doms, Danien, Riccardo Castelli, Mattia Tedesco, Marco Lancs, Gregorio Calculli e Nicola Iazzi.

Il giorno successivo, giovedì 5 marzo, sarà la volta di Umberto Tozzi con “L’ultima Notte Rosa – The Final Show”, il tour d’addio che segna la conclusione della sua carriera live. Un concerto che si preannuncia emozionante, l’ultima occasione per i fan di vivere dal vivo le sue hit senza tempo.

A seguire, Luchè porterà per la prima volta al PalaSele il suo inconfondibile sound nelle date del 23 e 24 marzo, due serate già molto attese dai fan dell’artista napoletano. Sabato 28 marzo sarà il turno di Olly con il “Tutta Vita Tour”, anch’esso già sold out.

Il mese di aprile vedrà il grande ritorno di Renato Zero con “L’Orazero in Tour” il 4 aprile (data già esaurita), seguito da Nino D’Angelo con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport Tour 2026” l’11 aprile (anch’essa sold out). A chiudere il mese sarà il magico appuntamento con Notre Dame de Paris, l’opera popolare più amata al mondo, in scena dal 17 al 19 aprile con più repliche dedicate all’immensa storia d’amore ambientata sotto le guglie di Notre Dame.

La stagione proseguirà a maggio con l’arrivo di Blanco il 5 maggio, protagonista del suo primo tour nei palazzetti, e con Elisa che tornerà a Eboli sabato 9 maggio dopo avere già registrato il tutto esaurito lo scorso novembre.

Dopo la pausa estiva, la grande musica tornerà in autunno con Luciano Ligabue e il suo live “La Notte di Certe Notti” in programma per venerdì 16 ottobre, seguito dal doppio appuntamento con i Pooh il 27 e 28 ottobre in occasione del tour celebrativo “POOH 60 – La nostra storia”.

Un calendario intenso, dunque, che conferma il PalaSele di Eboli come uno dei palcoscenici principali del panorama musicale italiano. Gli spettacoli, tutti con inizio alle ore 21, rappresentano un viaggio tra generi, epoche e artisti che hanno segnato la storia della musica nel nostro Paese.

E mentre il pubblico si prepara a vivere una stagione di grandi emozioni, è già atteso un evento d’eccezione per l’anno successivo: Laura Pausini tornerà al PalaSele il 9 novembre 2027 con una tappa del suo “IO CANTO World Tour 2026/2027”, che promette di essere un nuovo imperdibile capitolo nella lunga storia di questo prestigioso palazzetto.

Il 2026 si annuncia quindi come un anno irripetibile per Eboli, con artisti di fama nazionale e internazionale che riporteranno sul palco l’energia, la passione e la magia della musica dal vivo.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare