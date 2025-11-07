Al via l’11 novembre il tour italiano dei GUAPPECARTO’

Dopo la residenza artistica al Teatro De l’Oulle di Avignone, i Guappecartò tornano in Italia per presentare dal vivo “D-Segni”, il nuovo concept album che segna un capitolo fondamentale nella loro lunga carriera. Il tour prenderà il via l’11 novembre da Cuneo con la “data zero” allo Yellowstone Studio e proseguirà fino al 23 novembre attraversando dieci città italiane, da Milano a Napoli, passando per Torino, Genova, Bologna, Roma e Bari, prima di tornare nuovamente in Francia nel 2026 con un concerto allo Studio de l’Ermitage di Parigi.

“D-Segni” è un progetto dal forte respiro simbolico e universale, un’opera che nasce da un legame profondo con la storia personale e artistica della band. Il disco trae ispirazione dal libro Segni dell’attrice e imprenditrice Madeleine Fischer, musa e madre spirituale del gruppo che nel 2004 accolse i Guappecartò – allora giovani musicisti di strada – aprendo loro la strada a un futuro pieno di possibilità. Quel volume, donato a Mala (Marco Sica), diventa oggi un lascito e un punto di partenza per un viaggio artistico e intimo che unisce passato e presente.

A più di vent’anni dalla nascita della band, Mala (Marco Sica) e Braga (Pierluigi D’Amore) celebrano con questo disco un percorso di crescita che si trasforma in omaggio, rinascita e continua ricerca sonora. Composto da 9 brani più un epilogo, “D-Segni” intreccia musica, immagine e memoria in un mosaico sonoro intenso e magnetico. È un lavoro che riflette tutta la forza e la vulnerabilità della loro vita artistica: sacrifici, viaggi, lontananza, ma anche emozioni e la gioia immensa di condividere la musica lungo la strada.

L’album è stato prodotto dai Guappecartò insieme a Stefano Piro e Seb Martel (chitarrista e collaboratore di Camille) per l’etichetta Ad Est dell’Equatore Musica diretta da Gnut, e mixato dal due volte vincitore del Grammy Award Laurent Dupuy. Anche la dimensione visiva gioca un ruolo centrale: Mala veste di bianco e Braga di nero, simboli di due poli opposti che dialogano per raggiungere “lo spirito della Dama”, figura che rappresenta la guida artistica del gruppo.

A pochi giorni dall’uscita del disco, è online il video del nuovo singolo “Requiem per Alieni”, diretto da Alessandro Rak. La collaborazione con il regista napoletano si rinnova dopo i successi delle colonne sonore dei film d’animazione “L’arte della felicità” e “Gatta Cenerentola”, premiati con European Award, David di Donatello, Nastro d’Argento e Ciak d’Oro, oltre al cortometraggio “Rukeli” presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La formazione live che porterà in scena “D-Segni” sarà composta da Mala (violino), Braga (basso e synth), Seb Martel (chitarre) e Natale La Riccia (disegni ritmici). Ogni tappa diventa promessa di un’esperienza immersiva, dove musica e immagini si incontrano per dare vita a una narrazione poetica in continuo movimento.

Nati a Perugia nel 2004, i Guappecartò si sono fatti conoscere partendo dalle strade e arrivando ai palcoscenici europei più importanti, tra cui il Palais de Tokio, la Philarmonie de Paris e la Mostra del Cinema di Venezia. Il loro esordio discografico risale al 2009 con “L’amour c’est pas grave”, seguito dall’omonimo “Guappecartò” (2012), da “Amay” (2015, con la cantautrice Neripè e la collaborazione di Mauro Pagani) e da “Rockamboles” (2015), album prodotto da Stefano Piro e più volte ristampato.

Con più di 1500 concerti in tutta Europa e oltre due decenni di carriera, i Guappecartò si confermano tra i progetti più originali del panorama indipendente europeo. “D-Segni” è la loro nuova dichiarazione d’intenti, un ponte tra memoria e visione, passato e futuro. Un disco che non si limita a raccontare, ma invita a sentire, ricordare e reinventarsi.