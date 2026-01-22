Alfa Romeo celebra la sua leggenda a Retromobile 2026: un ponte tra passato e futuro

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026, Parigi ospiterà la 50ª edizione di Retromobile, uno dei saloni di auto d’epoca più prestigiosi al mondo. In questo scenario d’eccellenza, Alfa Romeo sarà tra i grandi protagonisti, confermando la sua capacità unica di unire la tradizione e l’innovazione in un’unica, inconfondibile visione di stile e tecnologia.

Il marchio del Biscione presenta in questa occasione tre autentiche icone della sua storia: l’Alfa Romeo 1600 Spider “Duetto” del 1966, la raffinata 750 Competizione del 1955 e la 33/2 Periscopica del 1967. Tutti gli esemplari saranno esposti in livrea rossa, colore simbolo del marchio e delle competizioni italiane. Accanto a queste leggende, si troverà la nuova Alfa Romeo Tonale, che rappresenta il presente dinamico e sportivo del brand, a testimonianza del fil rouge che lega oltre un secolo di evoluzione tecnica e stilistica.

L’evento, ospitato al Paris Expo Porte de Versailles, offrirà un ricco programma di esposizioni, workshop, cerimonie e aste, riaffermandosi come punto di riferimento internazionale per gli appassionati di automobilismo storico. Alfa Romeo e la divisione Alfa Romeo Classiche interpreteranno il tema della manifestazione nel segno della celebrazione del patrimonio industriale e umano della casa italiana, con l’obiettivo di mostrare come la tradizione non sia una semplice eredità, ma una fonte di ispirazione costante per il futuro.

Sullo stand, all’interno del padiglione 7.2, i visitatori avranno modo di ammirare tre vetture che rappresentano momenti cruciali della storia del marchio. L’Alfa Romeo 1600 Spider “Duetto”, simbolo dell’eleganza sportiva italiana, festeggia nel 2026 il suo sessantesimo anniversario. Accanto ad essa, la rarissima Alfa Romeo 750 Competizione, progettata nel 1955 e prodotta in soli due prototipi, testimonia la ricerca stilistica e ingegneristica degli anni d’oro del marchio. Chiude la triade la straordinaria 33/2 Periscopica del 1967, prima di una fortunata serie di modelli da competizione che resero celebre Alfa Romeo nelle gare internazionali.

A completare l’esposizione, la Nuova Tonale rinnova l’identità contemporanea del brand, incarnando i valori di sportività, design e tecnologia che da sempre contraddistinguono Alfa Romeo. Il modello, evoluzione del primo C-SUV del marchio, esprime una personalità ancora più decisa e un comportamento dinamico capace di regalare un’esperienza di guida coinvolgente e autenticamente “Alfa”.

Grande spazio sarà dedicato al Programma Alfa Romeo Classiche, l’iniziativa curata da Stellantis Heritage che mira a preservare, certificare e valorizzare il patrimonio storico della Casa del Biscione. Il programma offre ai proprietari e ai collezionisti servizi di eccellenza, tra cui il rilascio del Certificato di Origine basato sugli archivi di produzione originali, la Certificazione di Autenticità attraverso verifiche tecniche approfondite e interventi di restauro e manutenzione effettuati dal team che si occupa della collezione storica aziendale.

“A Retromobile 2026, dunque, Alfa Romeo riafferma con forza la propria identità unica nel panorama internazionale, forgiata in oltre un secolo di modelli iconici, primati sportivi e successi commerciali. Un patrimonio umano e industriale ineguagliabile, che Alfa Romeo tutela e promuove con grande orgoglio perché la storia non è solo un’eredità da custodire, ma una visione che ispira il presente e guida il futuro.”

Con questa presenza a Retromobile, Alfa Romeo ribadisce la sua capacità di fondere eleganza, innovazione e passione, restando un punto di riferimento nella cultura automobilistica mondiale e rinnovando il legame indelebile con i suoi estimatori di ogni generazione.