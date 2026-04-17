Alice Crepaldi lancia il singolo art-pop Mama, I'm Ready for This World

Alice Crepaldi pubblica il singolo art-pop Mama, I'm Ready for This World, celebrando la nascita e l'immaginazione, e debutta dal vivo al TeCa Teatro Cassanese.

Debutta oggi in radio e in digitale il nuovo singolo di Alice Crepaldi, "Mama, I'm Ready for This World", un viaggio art-pop suggestivo e poetico che mette al centro il tema della nascita, reale e simbolica, tra intimità, immaginazione e trasformazione.

La traccia si impone per il suo respiro etereo e cinematografico, muovendosi con delicatezza tra fragilità e slancio, intrecciando layer vocali, cori stratificati e una produzione che unisce elementi organici e digitali. Il brano inizia raccolto, quasi trattenuto, e si apre progressivamente in una dimensione corale intensa e avvolgente, celebrando la vita attraverso una commistione di suoni e immagini sensoriali.

Al centro c'è il dialogo immaginato tra una madre e il suo bambino prima della nascita: Il titolo Mama I'm Ready for This World nasce da un pezzo scritto circa un anno fa in occasione della nascita di mio nipote: un momento speciale che mi ha aperto a un nuovo universo sonoro ed emotivo. Mi piace pensarlo come un invito a non perdere mai quello sguardo iniziale, curioso e aperto, con cui incontriamo il mondo per la prima volta, e per cui fluttuare nell'ignoto può essere in realtà qualcosa di molto positivo, racconta Alice Crepaldi.

Il singolo è firmato da Crepaldi, insieme a Luca Verri e Daniele Zanotti, con la produzione curata dagli stessi collaboratori e da Sergio Bancone presso il Duotone Studio. Il progetto visuale che accompagna l'uscita comprende un videoclip essenziale e immersivo, dove la vita prende forma in uno spazio protetto creato da teli trasparenti che evocano l'involucro materno. Tre colori guidano la narrazione: nero, rosso e bianco, suggerendo origine, energia vitale e una pagina ancora da scrivere. I costumi in crochet di Pauline Duchancourt amplificano la leggerezza e la trasformazione del racconto visivo. La regia del video è affidata a Simone Casconi, con concept sviluppato dall'artista insieme a Benedetta Meloni.

In occasione del lancio del singolo, Alice Crepaldi si esibirà dal vivo domani in full band al TeCa Teatro Cassanese di Cassano d'Adda (Milano), presentando i suoi primi due EP in un concerto che racconta una doppia nascita, artistica e personale. Sul palco saranno con lei Luca Verri (piano), Giuseppe Sangiorgio (batteria), Alessandro Corneo (chitarre) e Michael Cappai (basso). Il live promette un'immersione in un universo art-pop contemporaneo, dove synth, accordi sospesi e paesaggi sonori coinvolgono il pubblico in un viaggio intenso e luminoso che accoglie la vulnerabilità come parte della scoperta.

Alice Crepaldi, cantautrice e artista visiva, vanta una formazione tra musica e arti visive, con studi alla Central Saint Martins di Londra e un'attività come scultrice tra Venezia e Murano. La sua poetica si nutre di stratificazioni vocali e di una fusione inedita tra elementi digitali e analogici, dando vita a uno stile personale, intimo e cinematografico. Nei suoi progetti, suono e immagine si intrecciano creando uno spazio sensibile, dove ogni brano diventa anche racconto visivo e ricerca della propria origine creativa.

Con "Mama, I'm Ready for This World", Alice Crepaldi invita a vivere la nascita e la trasformazione come momenti di apertura, curiosità e possibilità, celebrando la scelta di restare sempre in movimento verso il nuovo.