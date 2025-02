Alpine A110 R Ultime: l’apice della sportività e dell’esclusività

Realizzata in soli 110 esemplari, la Alpine A110 R Ultime rappresenta la massima espressione della A110. Questa versione, assemblata nello storico stabilimento Jean Rédélé Alpine di Dieppe, spinge le prestazioni all’estremo, offrendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e un tempo ridotto di circa 20 secondi sul circuito del Nürburgring rispetto alla A110 R.

Con una potenza di 345 CV, la A110 R Ultime non si distingue solo per le prestazioni, ma anche per il suo rapporto peso-potenza ottimizzato. Gli ingegneri Alpine hanno concepito il progetto come una vera e propria “scuderia”, coinvolgendo esperti del settore automobilistico per sviluppare una vettura con aerodinamica avanzata e un programma di ultra-personalizzazione senza precedenti.

Per la prima volta nella storia del marchio, Alpine introduce un sistema di co-creazione per i clienti, attraverso l’Atelier Sur-Mesure. Questa iniziativa permette di personalizzare l’auto con una gamma virtualmente illimitata di combinazioni, tra cui 27 tinte di carrozzeria, 14 tonalità di Alcantara e 10 tonalità di pelle, grazie alla collaborazione con Poltrona Frau®.

Gli ingegneri Alpine hanno affrontato una sfida ambiziosa: migliorare un’auto già altamente performante come la A110 R. Per ottenere questo risultato, sono stati riprogettati motore, telaio, freni e aerodinamica. La nuova trasmissione DCT6, insieme a un telaio interamente in alluminio e a sospensioni rivisitate con ammortizzatori Ohlins® TTX regolabili, garantisce agilità e precisione assolute.

L’aerodinamica, completamente ottimizzata, ha permesso di ridurre il carico aerodinamico di 160 kg rispetto alla A110 R, grazie a un’accurata progettazione che include splitter anteriore, spoiler e alettone posteriore biplano regolabile. Il motore, dotato di nuovi pistoni forgiati e bielle derivate dal motorsport, è stato ottimizzato per raggiungere 345 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 420 Nm a partire da 3.200 giri/min.

I risultati parlano chiaro: la A110 R Ultime è più veloce di circa 20 secondi sul circuito del Nürburgring rispetto alla A110 R, collocandosi in una categoria di vetture sportive solitamente molto più potenti.

Oltre alle sue straordinarie prestazioni, la A110 R Ultime si distingue per il suo design esclusivo e l’attenzione ai dettagli. Ogni esemplare può essere personalizzato con materiali di altissima qualità, rendendo l’abitacolo un connubio perfetto tra sportività ed eleganza. I sedili e gli interni sono interamente rivestiti in pelle pregiata e Alcantara, con finiture curate nei minimi dettagli.

Per celebrare il colore simbolo del marchio, Alpine ha realizzato 30 esemplari della versione “La Bleue”, caratterizzati da una fusione di due gradazioni di blu e interni esclusivi in pelle nera e blu.

A110 R Ultime rappresenta la perfetta sintesi della filosofia Alpine: prestazioni estreme, raffinatezza ed esclusività. Il CEO del marchio, Philippe Krief, ha dichiarato: “A110 R Ultime è l’essenza assoluta di ciò che vogliamo realizzare con Alpine: progettare veicoli dinamici che pongono il piacere di guida al di sopra di tutto.”

Questo modello non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per il futuro del marchio. La A110 elettrica, attesa per la fine del 2026, erediterà il DNA sportivo e innovativo di questa straordinaria vettura, proiettando Alpine verso nuovi orizzonti di prestazioni e sostenibilità.